Путин объяснил необходимость крепкой президентской власти в России

По его словам, западные эксперты все чаще обсуждают, что «парламентаризм переживает кризисную ситуацию», и думают о том, как сделать эту форму правления более эффективной. В отдельных странах для формирования правительства договариваются о коалициях, в которых ставят перед собой противоположные инструменты для достижения целей, сказал Путин. Переход в России на парламентскую форму правления президент назвал нецелесообразным, так как в России отсутствуют партии, имеющие многолетний опыт.