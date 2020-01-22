Путин объяснил необходимость крепкой президентской власти в России
Президент Владимир Путин считает, что в России должна быть крепкая президентская власть в связи с огромной территорией страны, многоконфессиональностью, с большим количеством наций и народов, передает его слова «Интерфакс». Парламентская форма правления во многих странах дает сбои, отметил глава государства. «В некоторых странах, несмотря на наличие устойчивых политических партий, не могут сформировать правительство по полгода», – пояснил он.
По его словам, западные эксперты все чаще обсуждают, что «парламентаризм переживает кризисную ситуацию», и думают о том, как сделать эту форму правления более эффективной. В отдельных странах для формирования правительства договариваются о коалициях, в которых ставят перед собой противоположные инструменты для достижения целей, сказал Путин. Переход в России на парламентскую форму правления президент назвал нецелесообразным, так как в России отсутствуют партии, имеющие многолетний опыт.
«Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа»
«В той же Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком», – пояснил Путин. В качестве примера он назвал политика Владимира Жириновского. «Есть Жириновский – есть ЛДПР, нет Жириновского...» – сказал Путин, не закончив фразу. Он призвал не экспериментировать с формой правления в России.
Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию – расширить полномочия Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Путин также объявил приоритет Конституции над нормами международного права. Президент пообещал, что поправки в Конституцию вынесут на всероссийское голосование. Их разработкой занимается специальная рабочая группа, в которую вошли 75 человек. Среди них – писатель Захар Прилепин, сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников, президент «Русфонда» Лев Амбиндер, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и другие.