Трамп поставил рекорд по количеству твитов за время президентства
Президент США Дональд Трамп написал за 22 января 142 твита. Это новый рекорд Трампа за время его президентства, отмечает портал Factbase, который следит за активностью американского президента в Twitter.
Согласно данным портала, предыдущий рекорд периода президентства — 123 сообщения — Трамп поставил 12 декабря 2019 г. До прихода в Белый дом наибольшее количество твитов он написал 5 января 2015 г. Тогда их число достигло 161. Twitter-аккаунт президента США — один из самых популярных у него каналов коммуникации. По словам самого Трампа, он пишет твиты сам и лишь иногда диктует их помощнику для последующей публикации.
Во вторник, 22 января, в сенате США прошло вступительное заседание по делу об импичменте президенту. Сенат США одобрил правила проведения суда над президентом США Дональдом Трампом, предложенные лидером республиканского большинства в этой палате Митчем Макконнеллом. Судьей выступит Джон Робертс.
Поводом для расследования послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 г. В ходе разговора глава Белого дома якобы давил на своего собеседника, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в 2014–2019 гг. в совет директоров украинской газовой компании Burisma.