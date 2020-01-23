Трамп поставил рекорд по количеству твитов за время президентства

Согласно данным портала, предыдущий рекорд периода президентства — 123 сообщения — Трамп поставил 12 декабря 2019 г. До прихода в Белый дом наибольшее количество твитов он написал 5 января 2015 г. Тогда их число достигло 161. Twitter-аккаунт президента США — один из самых популярных у него каналов коммуникации. По словам самого Трампа, он пишет твиты сам и лишь иногда диктует их помощнику для последующей публикации.