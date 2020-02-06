Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

По словам Герасименко, доход Мишустина в UFG формировался не только из зарплаты, но и бонусов от удачных сделок. Например, за 2009 г. он составил 79 млн руб. Однако главным источником богатства семьи нынешнего премьера стали полученные Мишустиным 25%-ые доли во всех фондах UFG на момент его прихода в инвесткомпанию и право на аналогичны доли в будущих фондах UFG. Как указывает Герасименко, совладельцем фондов Мишустин стал, так как имел статус партнера. Доля партнера — это доля будущего дохода UFG от комиссии за управление и комиссии за успех, если фонды превышают ежегодную доходность 5–8% в долларах.