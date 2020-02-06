Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко в письме в редакцию РБК частично раскрыла доходы премьера Михаила Мишустина от работы в UFG, а также рассказала о семейном трасте нынешнего премьер-министра. Мишустин работал в UFG в 2008-2010 гг. — был президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management.
По словам Герасименко, доход Мишустина в UFG формировался не только из зарплаты, но и бонусов от удачных сделок. Например, за 2009 г. он составил 79 млн руб. Однако главным источником богатства семьи нынешнего премьера стали полученные Мишустиным 25%-ые доли во всех фондах UFG на момент его прихода в инвесткомпанию и право на аналогичны доли в будущих фондах UFG. Как указывает Герасименко, совладельцем фондов Мишустин стал, так как имел статус партнера. Доля партнера — это доля будущего дохода UFG от комиссии за управление и комиссии за успех, если фонды превышают ежегодную доходность 5–8% в долларах.
Для владения этими долями Мишустин, как пишет Герасименко, учредил семейный траст. В 2010 г., после того, как Мишустин возглавил ФНС и ушел из бизнеса, единоличным владельцем траста стала его супруга Владлена и было принято решение о продаже активов. Однако покупатели должны были устраивать UFG — таковы правила инвесткомпании, поясняет Герасименко. Поэтому инвесткомпания договорилась с Владленой Мишустиной, что будет выкупать у нее доли по мере того, как на них появляются покупатели, устраивающие партнеров UFG. Таким образом, за четыре года – 2010-2013 гг. – Владлена Мишустина получила $11,55 млн дохода, сообщила Герасименко.
В 2013 г. вступили поправки в законодательство, ужесточающие требование к активам чиновников и их супругов, и права на траст были переоформлены на мать и сестру будущего премьера – Мишустину Луизу Михайловну и Стенину Наталью Владимировну. В 2013–2015 годах доходы от UFG Луизы Мишустиной составили $11,9 млн, а Натальи Стениной – $10,1 млн, указывает Герасименко.
Таким образом, общая сумма доходов всех троих бенефициаров траста от UFG в 2010-2015 гг. составила $33,55 млн, что по нынешнему курсу соответствует 2,15 млрд руб., пишет Герасименко. По ее словам, в 2016-2019 гг. UFG ничего не выплачивал семье Мишустина «в связи с отсутствием покупателей на оставшиеся доли». Однако в прошлом году UFG удалось найти покупателей на оставшиеся активы и инвесткомпания планирует полностью рассчитаться с семьей премьера до конца года.
Совокупный доход Мишустина и его супруги, согласно опубликованным на сайте ФНС декларациям, составил за 9 последних лет почти миллиард рублей. При этом, Владлена Мишустина с 2013 г. не связана с бизнесом. По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, семья Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб. Крупнейшим из объектов является земельный участок в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе общей площадью 2,6 га. Часть участка площадью 0,55 га с расположенным на нем домом в 861 кв. м ранее указывалась в декларациях Мишустина – коттедж с теми же параметрами был записан на его несовершеннолетних детей в равных долях.