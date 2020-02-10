Президент сможет не распускать Госдуму после трех отказов утвердить премьера

Он отметил, что в действующий Конституции предусматривается, что в случае тройного отказа парламента в утверждении кандидатуры премьера президент России назначает его сам и распускает парламент. «После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан», — сказал Крашенинников. Он добавил, что одну и ту же кандидатуру президент сможет вносить три раза, как и ранее.