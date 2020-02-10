Президент сможет не распускать Госдуму после трех отказов утвердить премьера
Из Конституции России может быть исключен пункт об обязанности президента распустить Государственную думу, если она трижды проголосует против утверждения предложенной им кандидатуры премьер-министра. Об этом в интервью газета «Коммерсантъ» рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он отметил, что в действующий Конституции предусматривается, что в случае тройного отказа парламента в утверждении кандидатуры премьера президент России назначает его сам и распускает парламент. «После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан», — сказал Крашенинников. Он добавил, что одну и ту же кандидатуру президент сможет вносить три раза, как и ранее.
О намерении внести в Конституцию ряд существенных изменений Путин объявил 15 января в послании Федеральному собранию. В тот же день была создана рабочая группа для обсуждения поправок, однако уже 20 января президент внес законопроект в Госдуму, а 23 января он был принят в первом чтении. Второе чтение планировалось на 11 февраля, но было перенесено.
В послании Путин предложил вынести поправки на всероссийское голосование. Решить, подписывать ли поправки, президент пообещал с учетом итогов голосования. Поправки, в частности, предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления.