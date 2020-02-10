Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии
Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Их признали виновными в организации деятельности «террористического сообщества или участии в нем (ч.1 и 2 ст. 205.4 УК).
Дмитрия Пчелинцева, которого обвинение назвало создателем «Сети», приговорили к 18 лет колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет строгого режима, Андрей Чернов — 14 лет, Максим Иванкин — 13 лет, Михаил Кульков — 10 лет. Василию Куксову дали девять лет колонии общего режима, Арману Сагынбаеву — шесть лет общего режима.
Всем фигурантам суд учтен срок отбывания в СИЗО — один день, проведенный под стражей, будет равен одному дню в колонии. Куксову и Шакурскому с 18 октября 2018 г., Пчелинцеву с 27 октября 2017 г., Сагынбаеву с 5 ноября 2017 г., Чернову с 9 ноября 2017 г., Иванкину со 2 июля 2018 г.
Дело об организации под названием «Сеть» было возбуждено осенью 2017 г. По этому делу были арестованы одиннадцать человек — трое петербуржцев и восемь жителей Пензы. Всех их обвинили в участии в террористическом сообществе и подготовке волнений в стране. Один из фигурантов дела в январе 2019 г. получил три с половиной года колонии. Он признал вину и дал показания против других фигурантов. Дело другого обвиняемого, Егора Зорина, закрыли в сентябре 2018 г. Он тоже давал показания против других обвиняемых. Несколько фигурантов ранее заявили, что им пришлось дать признательные показания под пытками.