НАТО теряет доверие среди жителей Франции и Германии

Pew отмечает, что мнения отдельных граждан о НАТО соотносятся с их политическими предпочтениями. Люди, разделяющие политические взгляды правого толка, относятся к сотрудничеству с США лучше, чем те, кто склоняется к левым взглядам, указано в данных опроса в шести европейских странах. Схожее разделение по партийному признаку наблюдается и в самих Соединенных Штатах. Число американцев, одобряющих НАТО, на 16 п. п. больше в рядах сторонников демократической партии, чем среди республиканцев.