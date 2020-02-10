НАТО теряет доверие среди жителей Франции и Германии
Уровень поддержки блока НАТО во Франции снизился за 10 лет с 71 до 49%, сообщает социологическая служба Pew Research, по данным опроса 2019 г. Доля граждан, поддерживающих действия блока, также снизилась в других странах – членах НАТО – Германии и Болгарии.
Наибольшую поддержку альянс находит в Польше: 82% населения разделяют положительный взгляд на НАТО. С 2007 г. рейтинг поддержки блока в стране вырос на 10 п. п. В свою очередь, Турция и Греция выделяются среди других стран НАТО значительным уровнем недоверия к организации. Негативное мнение о НАТО разделяют 51% жителей Турции и 55% жителей Греции. Медианный уровень поддержки действий НАТО в блоке (53% довольных против 27% недовольных) примерно соответствует уровню восприятия в США (52% к 26%).
Помимо жителей стран, входящих в НАТО, Pew опросила жителей России и Украины. Уровень поддержки НАТО среди россиян сократился за 10 лет с 30 до 16%, при этом 60% опрошенных явно заявили о недоверии к альянсу. На Украине действия НАТО поддерживают 53% населения. В 2015 г. поддержка НАТО в стране достигла пикового значения (58%) с 2009 г.
Pew отмечает, что мнения отдельных граждан о НАТО соотносятся с их политическими предпочтениями. Люди, разделяющие политические взгляды правого толка, относятся к сотрудничеству с США лучше, чем те, кто склоняется к левым взглядам, указано в данных опроса в шести европейских странах. Схожее разделение по партийному признаку наблюдается и в самих Соединенных Штатах. Число американцев, одобряющих НАТО, на 16 п. п. больше в рядах сторонников демократической партии, чем среди республиканцев.