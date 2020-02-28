Адвокат Абызова опроверг связь экс-министра с делом о наркотиках

Адвокат бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова Александр Аснис заявил, что ничего не знает о возбуждении дела по факту сбыта наркотиков его подзащитному. При этом юрист заверил, что даже если такое дело существует, то Абызов не проходит по нему ни как свидетель, ни как обвиняемый. «С самим Абызовым по поводу наркотиков никаких следственных действий не проводится», – сказал Аснис «Ведомостям».