Адвокат Абызова опроверг связь экс-министра с делом о наркотиках
Адвокат бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова Александр Аснис заявил, что ничего не знает о возбуждении дела по факту сбыта наркотиков его подзащитному. При этом юрист заверил, что даже если такое дело существует, то Абызов не проходит по нему ни как свидетель, ни как обвиняемый. «С самим Абызовым по поводу наркотиков никаких следственных действий не проводится», – сказал Аснис «Ведомостям».
Ранее агентство «Москва» со ссылкой на источник сообщило, что по факту сбыта наркотиков экс-министру возбуждено уголовное дело. Как рассказал собеседник агентства, 0,8 г каннабиса Абызов хранил в квартире в 1-м Обыденском переулке без цели сбыта, наркотик якобы был обнаружен там при обысках в марте прошлого года. При этом дело, по данным агентства, было возбуждено только 27 февраля 2020 г.
Квартира, в которой нашли наркотики, никогда не принадлежала Абызову, а на упаковке с веществом не было отпечатков экс-министра, отметил адвокат. «Любые утверждения о факте сбыта неким неустановленным лицом наркотического вещества Абызову не имеют под собою никаких оснований», – добавил он. Аснис назвал появление информации о возбуждении уголовного дела о наркотиках попыткой дискредитировать его подзащитного.
Абызов с 2012 по 2018 г. был министром по координации работы открытого правительства. В марте 2019 г. Абызова задержали. Следствие считает, что он в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Экс-министр вину не признает. Сейчас он находится под арестом.