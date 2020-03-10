Путин: в случае нападения на страну повторим Великую Отечественную войну
Президент России Владимир Путин назвал возможным повторение Великой Отечественной войны в случае нападения на страну. Об этом он заявил в десятой части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», видеоанонс к которой опубликован на странице агентства в Youtube.
«Мы потеряли 27 миллионов человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет», — сказал Путин, отвечая на вопросы агентства об угрозе мировой войны и итогах Великой Отечественной.
Ранее Путин в этом же интервью, в части, посвященной расходам на армию и оборону, заявлял о нежелании воевать с другими странами, принципе «разумной достаточности» при формировании военного бюджета и создании условий, при которых никому не придет в голову воевать с Россией.
Во вторник, 10 марта, будет опубликована десятая часть спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Новая серия проекта посвящена памяти о Великой Отечественной войне, ее итогам, отношениям Советского Союза и Германии, Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Путин дал многочасовое интервью агентству, в ходе которого развернуто ответил на вопросы, посвященные прежде всего внутренней политике. Первая из 20 серий-частей интервью была выложена на сайте ТАСС и на YouTube 20 февраля, последняя анонсирована на 26 марта.