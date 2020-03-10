Путин: в случае нападения на страну повторим Великую Отечественную войну

Во вторник, 10 марта, будет опубликована десятая часть спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Новая серия проекта посвящена памяти о Великой Отечественной войне, ее итогам, отношениям Советского Союза и Германии, Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Путин дал многочасовое интервью агентству, в ходе которого развернуто ответил на вопросы, посвященные прежде всего внутренней политике. Первая из 20 серий-частей интервью была выложена на сайте ТАСС и на YouTube 20 февраля, последняя анонсирована на 26 марта.