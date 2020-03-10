РБК: власти Москвы отменят фестиваль «Крымская весна» из-за коронавируса
Ранее мэрия Москвы сообщила, что в центре столицы в ходе фестиваля будут организованы три исторические площадки: «Казачья станица», «Альминское сражение 1854 года» и «Оборона Севастополя 1941–1942 годов». Все они будут находиться на пешеходной Тверской. Будут задействованы около 110 реконструкторов из Крыма, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.
Помимо Тверской, мероприятия фестиваля запланированы на 17 городских площадках, в том числе в «Зарядье» и Парке Горького. Фестиваль будет проходить с 14 по 22 марта, он посвящен вхождению Крыма в состав России.
Ранее власти Москвы разработали план мер по борьбе с коронавирусом по трем сценариям его распространения: «А», «Б» и режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Первый – до появления заболевшего (превентивные меры), второй – когда появится первый больной, а третий – это объявление чрезвычайной ситуации. Сценарий «А» также предусматривает отмену всех спортивных, культурных, научных и общественных мероприятий в Москве. Введение ЧС маловероятно, но процедуру ее введения необходимо прописать, говорил «Ведомостям» источник, близкий к одному из федеральных министерств. По его словам, федеральным законодательством не предусмотрено введение ЧС в случае вспышки болезни. План еще не принят, утверждал близкий к мэрии источник. Он должен пройти согласование в федеральных органах власти, пояснял он.