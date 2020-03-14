Россия закроет для иностранцев сухопутные границы с Польшей и Норвегией

Кроме того, Минздраву поручено довести до всех медицинских организаций, включая частные, алгоритм действий при диагностировании коронавируса у пациентов. Минпромторг должен доложить в правительство о возможностях производства в России средств индивидуальной защиты и дезинфекторов. Правительствам Москвы и Московской области поручено организовать для медиков курсы повышения квалификации по вопросам биобезопасности.