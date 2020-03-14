Россия закроет для иностранцев сухопутные границы с Польшей и Норвегией
Премьер Михаил Мишустин поручил с 15 марта приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы. Об этом сообщается на сайте правительства. Исключения будут сделаны только для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и иностранцев, имеющих вид на жительство в России.
Меры вводятся в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Поручения были даны по итогам совещания, которое состоялось 12 марта.
Кроме того, Минздраву поручено довести до всех медицинских организаций, включая частные, алгоритм действий при диагностировании коронавируса у пациентов. Минпромторг должен доложить в правительство о возможностях производства в России средств индивидуальной защиты и дезинфекторов. Правительствам Москвы и Московской области поручено организовать для медиков курсы повышения квалификации по вопросам биобезопасности.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще более чем в 120 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 132 000 человек, более 4900 скончались.
В России на момент публикации было выявлено 45 заболевших коронавирусом, из них 42 ‒ россияне, двое ‒ граждане Китая, один ‒ итальянец. Больше всего случаев заболевания (24) зарегистрировано в Москве.