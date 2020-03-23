Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится четыре дня

Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти 22 апреля. О том, что его могут провести не только на участках, но и в электронной форме, сообщали источники «Ведомостей». Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что исключает возможность проведения дистанционного голосования за пределами Москвы даже в условиях коронавируса из-за отсутствия в регионах нужной инфраструктуры. Позже источники «Ведомостей» рассказали о возможном продлении досрочного голосования по поправкам из-за коронавируса.