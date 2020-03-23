Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится четыре дня
Московская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования о поправках к Конституции, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, пишет ТАСС.
Онлайн-голосование предлагается провести с 8.00 19 апреля до 20.00 22 апреля. Чтобы принять в нем участие, нужно подать заявление через портал mos.ru и единый портал госуслуг с 25 марта по 16 апреля.
Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти 22 апреля. О том, что его могут провести не только на участках, но и в электронной форме, сообщали источники «Ведомостей». Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что исключает возможность проведения дистанционного голосования за пределами Москвы даже в условиях коронавируса из-за отсутствия в регионах нужной инфраструктуры. Позже источники «Ведомостей» рассказали о возможном продлении досрочного голосования по поправкам из-за коронавируса.