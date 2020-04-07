ЦИК рассмотрит вопрос о переносе единого дня голосования в июне
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пока не обсуждала перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на 13 сентября. Об этом заявила секретарь комиссии Майя Гришина. Она уточнила, что принимать решение о сентябрьских выборах ЦИК будет в середине июня.
По словам Гришиной, пока есть надежда на то, что ситуация значительно улучшится. «Но вместе с тем с точки зрения правовых инструментов законодатель сказал, что если ситуация будет требовать какой-то адекватной реакции, то такая реакция (перенос ЕДГ) возможна», – пояснила она.
Гришина добавила, что проблем с легитимностью действующих органов власти не возникнет: пока не пройдут выборы, должностные лица будут исполнять свои обязанности в прежнем составе согласно ранее полученному мандату. Это общепринятый принцип, он был не раз подтвержден Конституционным судом, подчеркнула секретарь комиссии.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента рассматривают возможность переноса ЕДГ на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Власти рассматривают в качестве альтернативы декабрь 2020 г. или сентябрь 2021 г., указывало издание. В качестве базового сценария по-прежнему рассматривается проведение выборов в срок, т. е. в сентябре.