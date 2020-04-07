ЦИК рассмотрит вопрос о переносе единого дня голосования в июне

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента рассматривают возможность переноса ЕДГ на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Власти рассматривают в качестве альтернативы декабрь 2020 г. или сентябрь 2021 г., указывало издание. В качестве базового сценария по-прежнему рассматривается проведение выборов в срок, т. е. в сентябре.