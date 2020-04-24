Конгресс США одобрил помощь больницам и малому бизнесу на $484 млрд
Конгресс США подавляющим большинством голосов одобрил меры помощи бизнесу и здравоохранению в период пандемии коронавируса на сумму $484 млрд. Средства выделяются на выплаты зарплаты в малом бизнесе и финансирование больниц, передает Bloomberg.
Законопроекты поступят на подпись президенту Дональду Трампу в ближайшее время. В начале недели за них единогласно проголосовал американский сенат.
Деньги для помощи малым предприятиям потребовались после того, как фонд их поддержки в $350 млрд исчерпался. Эти средства компании могут не возвращать, если они были потрачены на выплаты сотрудникам, оплату аренды, коммунальные платежи, проценты по ипотеке и др. Новый пакет мер стал четвертым законодательным актом, принятым, чтобы облегчить тяжелые экономические и личные потери от коронавирусной инфекции. Общий объем помощи экономике и медицине Америки превысил $2,5 трлн.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 864 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID-19 почти 48 тыс. человек. Без работы остались несколько миллионов американцев.