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Конгресс США одобрил помощь больницам и малому бизнесу на $484 млрд

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Конгресс США подавляющим большинством голосов одобрил меры помощи бизнесу и здравоохранению в период пандемии коронавируса на сумму $484 млрд. Средства выделяются на выплаты зарплаты в малом бизнесе и финансирование больниц, передает Bloomberg.

Законопроекты поступят на подпись президенту Дональду Трампу в ближайшее время. В начале недели за них единогласно проголосовал американский сенат.

Деньги для помощи малым предприятиям потребовались после того, как фонд их поддержки в $350 млрд исчерпался. Эти средства компании могут не возвращать, если они были потрачены на выплаты сотрудникам, оплату аренды, коммунальные платежи, проценты по ипотеке и др. Новый пакет мер стал четвертым законодательным актом, принятым, чтобы облегчить тяжелые экономические и личные потери от коронавирусной инфекции. Общий объем помощи экономике и медицине Америки превысил $2,5 трлн.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 864 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли от COVID-19 почти 48 тыс. человек. Без работы остались несколько миллионов американцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных