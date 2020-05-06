Мишустин не будет участвовать в совещании у Путина по борьбе с коронавирусом
Премьер Михаил Мишустин не будет участвовать в совещании президента Владимира Путина по борьбе с коронавирусом по видеосвязи, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
В конце апреля премьер сообщил президенту, что он заразился коронавирусом. Тест на вирус показал положительный результат. После общения с президентом Мишустина госпитализировали. Исполняющим обязанности премьера Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Во время разговора с Мишустиным Путин выразил надежду, что тот сможет участвовать в принятии решений по поддержке граждан. По словам Пескова, Мишустин контактирует с членами правительства.
Очередное совещание по борьбе с коронавирусом Путин проведет 6 мая. Он обсудит с членами правительства поэтапный план снятия ограничений.