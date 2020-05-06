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Мишустин не будет участвовать в совещании у Путина по борьбе с коронавирусом

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин не будет участвовать в совещании президента Владимира Путина по борьбе с коронавирусом по видеосвязи, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В конце апреля премьер сообщил президенту, что он заразился коронавирусом. Тест на вирус показал положительный результат. После общения с президентом Мишустина госпитализировали. Исполняющим обязанности премьера Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Во время разговора с Мишустиным Путин выразил надежду, что тот сможет участвовать в принятии решений по поддержке граждан. По словам Пескова, Мишустин контактирует с членами правительства.

Очередное совещание по борьбе с коронавирусом Путин проведет 6 мая. Он обсудит с членами правительства поэтапный план снятия ограничений.

Ранее по теме: Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии госпитализированного премьера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных