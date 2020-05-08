Трамп призвал лишить Пулитцера авторов статей о России
Президент США Дональд Трамп заявил, что журналистов The New York Times и The Washington Post необходимо лишить премий Пулитцера, которые они получили за статьи о расследовании «российского вмешательства» и сговора с Россией предвыборного штаба Трампа.
«Они не журналисты, они жулики. Всех этих журналистов, которых мы видим с премией Пулитцера, нужно заставить отдать эту премию, потому что они все не правы», — цитирует американского президента The Washington Times. Политик добавил, что, пока премии не заберут обратно, оргкомитет Пулитцеровской премии «будет опозорен».
Трамп сослался на решение минюста США, озвученное 6 мая, о прекращении уголовного преследования его бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. «Все больше документов вышло, показывающих, что не было никакого сговора с Россией», — сказал Трамп.
В середине апреля 2018 г. The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию в номинации «Национальный репортаж» за серию публикаций о «российском вмешательстве» в выборы президента США 2016 г.
В этом году редакция The New York Times была удостоена награды в категории «Международный репортаж» за серию статей, «раскрывающих хищническую суть режима Владимира Путина», указано в комментарии оргкомитета. В их числе — опубликованные в 2019 г. статьи о вмешательстве России в выборы в США, бомбардировках госпиталей в Сирии и заказных убийствах.