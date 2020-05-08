Трамп призвал лишить Пулитцера авторов статей о России

«Они не журналисты, они жулики. Всех этих журналистов, которых мы видим с премией Пулитцера, нужно заставить отдать эту премию, потому что они все не правы», — цитирует американского президента The Washington Times. Политик добавил, что, пока премии не заберут обратно, оргкомитет Пулитцеровской премии «будет опозорен».