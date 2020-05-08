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Трамп призвал лишить Пулитцера авторов статей о России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что журналистов The New York Times и The Washington Post необходимо лишить премий Пулитцера, которые они получили за статьи о расследовании «российского вмешательства» и сговора с Россией предвыборного штаба Трампа.

«Они не журналисты, они жулики. Всех этих журналистов, которых мы видим с премией Пулитцера, нужно заставить отдать эту премию, потому что они все не правы», — цитирует американского президента The Washington Times. Политик добавил, что, пока премии не заберут обратно, оргкомитет Пулитцеровской премии «будет опозорен».

Трамп сослался на решение минюста США, озвученное 6 мая, о прекращении уголовного преследования его бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. «Все больше документов вышло, показывающих, что не было никакого сговора с Россией», — сказал Трамп. 

В середине апреля 2018 г. The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию в номинации «Национальный репортаж» за серию публикаций о «российском вмешательстве» в выборы президента США 2016 г.

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В этом году редакция The New York Times была удостоена награды в категории «Международный репортаж» за серию статей, «раскрывающих хищническую суть режима Владимира Путина», указано в комментарии оргкомитета. В их числе — опубликованные в 2019 г. статьи о вмешательстве России в выборы в США, бомбардировках госпиталей в Сирии и заказных убийствах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных