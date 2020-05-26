Кадыров впервые провел совещание после сообщений о заражении коронавирусом

В последние шесть дней Кадыров не появлялся на публике, информации об очных мероприятиях с его участием не было. 23 мая в Telegram-канале Кадырова было опубликовано видеопоздравление Кадырова с окончанием Рамадана, однако самого Кадырова в кадре не было видно. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выписанный накануне из больницы, заявил, что уточнит информацию о здоровье Кадырова.