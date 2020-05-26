Кадыров впервые провел совещание после сообщений о заражении коронавирусом
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и заслушал доклады, фотографию с совещания он опубликовал в своем канале в Telegram. Это первое появление Кадырова на публике после сообщений СМИ о том, что он может быть болен COVID-19.
21 мая источники «Интерфакса» и ТАСС сообщили, что Кадыров находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. 22 мая Telegram-канал Baza, который также сообщал о возможном заражении Кадырова, добавил, что глава Чечни находится в больнице в Москве в тяжелом состоянии. Другие издания не подтверждали эту информацию по своим источникам, а спикер парламента Чечни и руководитель регионального оперативного штаба Магомед Даудов назвал эти сообщения сплетнями.
В последние шесть дней Кадыров не появлялся на публике, информации об очных мероприятиях с его участием не было. 23 мая в Telegram-канале Кадырова было опубликовано видеопоздравление Кадырова с окончанием Рамадана, однако самого Кадырова в кадре не было видно. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выписанный накануне из больницы, заявил, что уточнит информацию о здоровье Кадырова.