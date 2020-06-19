Лидеры двух бывших республик СССР отказались ехать на парад Победы в Москву
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никола Пашинян отказались приехать на парад Победы в Москве 24 июня.
В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Бердымухамедов сообщил ему, что не сможет лично принять участие в праздновании 75-летия Победы в российской столице и объяснил это грядущим днем рождения, передает государственное информационное агентство Туркменистана. 29 июня туркменскому лидеру исполняется 63 года, и он достигнет возраста пророка Мухаммеда, поясняет агентство: «По сложившимся национальным традициям, эту дату принято отмечать вместе с семьей, родными и близкими, вместе со всем народом». Президент Туркменистана при этом рассказал Путину, что в день Победы 9 мая в Ашхабаде состоялись военный парад, шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют.
Пашинян, сообщивший в начале июня о положительном результате своего теста на коронавирус, ранее сегодня написал в письме Путину, опубликованном на сайте премьера, что приехать в Москву ему не позволяет существующая эпидемиологическая ситуация. Он добавил, что для него было бы большой честью присутствовать на юбилейном параде.
Парад Победы, традиционно проходящий 9 мая, не состоялся в назначенный срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая Путин назначил дату парада на 24 июня ‒ в этот день в Москве в 1945 г. состоялся исторический Парад Победы.