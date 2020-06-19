Лидеры двух бывших республик СССР отказались ехать на парад Победы в Москву

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Бердымухамедов сообщил ему, что не сможет лично принять участие в праздновании 75-летия Победы в российской столице и объяснил это грядущим днем рождения, передает государственное информационное агентство Туркменистана. 29 июня туркменскому лидеру исполняется 63 года, и он достигнет возраста пророка Мухаммеда, поясняет агентство: «По сложившимся национальным традициям, эту дату принято отмечать вместе с семьей, родными и близкими, вместе со всем народом». Президент Туркменистана при этом рассказал Путину, что в день Победы 9 мая в Ашхабаде состоялись военный парад, шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют.