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Лидеры двух бывших республик СССР отказались ехать на парад Победы в Москву

Ведомости

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Армении Никола Пашинян отказались приехать на парад Победы в Москве 24 июня. 

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Бердымухамедов сообщил ему, что не сможет лично принять участие в праздновании 75-летия Победы в российской столице и объяснил это грядущим днем рождения, передает государственное информационное агентство Туркменистана. 29 июня туркменскому лидеру исполняется 63 года, и он достигнет возраста пророка Мухаммеда, поясняет агентство: «По сложившимся национальным традициям, эту дату принято отмечать вместе с семьей, родными и близкими, вместе со всем народом». Президент Туркменистана при этом рассказал Путину, что в день Победы 9 мая в Ашхабаде состоялись военный парад, шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют. 

Пашинян, сообщивший в начале июня о положительном результате своего теста на коронавирус, ранее сегодня написал в письме Путину, опубликованном на сайте премьера, что приехать в Москву ему не позволяет существующая эпидемиологическая ситуация. Он добавил, что для него было бы большой честью присутствовать на юбилейном параде. 

Ранее по теме: Премьер Армении заразился коронавирусом

Парад Победы, традиционно проходящий 9 мая, не состоялся в назначенный срок из-за пандемии коронавируса. 26 мая Путин назначил дату парада на 24 июня ‒ в этот день в Москве в 1945 г. состоялся исторический Парад Победы. 

Ранее по теме: Песков прокомментировал решение регионов отменить парады Победы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных