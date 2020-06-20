Сопернику Лукашенко предъявили уголовное обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии и бывшему предправления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение по уголовной статье, рассказал «Интерфаксу» один из его адвокатов Дмитрий Лаевский. Статью адвокат назвать не смог из-за подписки о неразглашении, но отметил, что защита настаивает на полной невиновности Бабарико.
О задержании Бабарико по подозрению в организации преступной схемы стало известно 18 июня. Председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что следствие считает Бабарико непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности на базе Белгазпромбанка («дочки» российского Газпромбанка).
12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров. В совместном заявлении «Газпрома» и Газпромбанка, которым принадлежит по 49,8% акций Белгазпромбанка, назвали задержания противозаконными и заявили о планах добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами.