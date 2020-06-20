Сопернику Лукашенко предъявили уголовное обвинение

12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров. В совместном заявлении «Газпрома» и Газпромбанка, которым принадлежит по 49,8% акций Белгазпромбанка, назвали задержания противозаконными и заявили о планах добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами.