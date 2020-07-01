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ЦИК: Явка на голосовании по Конституции за шесть дней превысила 55%

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Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за шесть дней по всей стране составила 55,27%, говорится в телеграм-канале Центризбиркома (ЦИК). Самая высокая явка на 10.30 мск, согласно данным онлайн-табло ЦИК, в Чечне – 84,62%, а также в Кемеровской области – 81,29%. Меньше всего проголосовавших в Мурманской области, явка там составила 32,68%, пишет «РИА Новости».

Голосование по поправкам проходит с 25 июня по 1 июля. При этом в Москве и Нижегородской области можно было проголосовать онлайн. Дистанционное голосование завершилось в 20.00 мск 30 июня. Явка составила 93,01%.

Участие в голосовании принял и президент России Владимир Путин. Он приехал на избирательный участок 2151, который находится в Российской академии наук. Вчера, 30 июня, президент выступил с обращением к россиянам по поводу поправок в Конституцию. «Мы голосуем за страну, в которой хотим жить», – сказал президент. Он добавил, что голос каждого – самый важный.

Ранее по теме: В Москве аннулировали более 600 бюллетеней на голосовании по поправкам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных