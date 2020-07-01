ЦИК: Явка на голосовании по Конституции за шесть дней превысила 55%
Явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции за шесть дней по всей стране составила 55,27%, говорится в телеграм-канале Центризбиркома (ЦИК). Самая высокая явка на 10.30 мск, согласно данным онлайн-табло ЦИК, в Чечне – 84,62%, а также в Кемеровской области – 81,29%. Меньше всего проголосовавших в Мурманской области, явка там составила 32,68%, пишет «РИА Новости».
Голосование по поправкам проходит с 25 июня по 1 июля. При этом в Москве и Нижегородской области можно было проголосовать онлайн. Дистанционное голосование завершилось в 20.00 мск 30 июня. Явка составила 93,01%.
Участие в голосовании принял и президент России Владимир Путин. Он приехал на избирательный участок 2151, который находится в Российской академии наук. Вчера, 30 июня, президент выступил с обращением к россиянам по поводу поправок в Конституцию. «Мы голосуем за страну, в которой хотим жить», – сказал президент. Он добавил, что голос каждого – самый важный.