ЦИК: Явка на голосовании по Конституции за шесть дней превысила 55%

Участие в голосовании принял и президент России Владимир Путин. Он приехал на избирательный участок 2151, который находится в Российской академии наук. Вчера, 30 июня, президент выступил с обращением к россиянам по поводу поправок в Конституцию. «Мы голосуем за страну, в которой хотим жить», – сказал президент. Он добавил, что голос каждого – самый важный.