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Швеция проведет расследование государственных мер против COVID-19

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Правительство Швеции создало комиссию для расследования своего подхода к пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg. С момента начала распространения вируса страна не ввела почти никаких ограничений на передвижение людей и работу компаний.

Комиссия, по данным агентства, оценит меры, предпринятые властями для ограничения распространения COVID-19. Полный доклад расследования планируется представить в 2022 г. В нем эксперты озвучат все аспекты борьбы с пандемией, в том числе работу систем здравоохранения и образования. Руководителем комиссии назначен бывший председатель Высшего административного суда Швеции Матс Мелин.

Швеция единственная из стран ЕС не ввела режим самоизоляции и обошлась без строгих ограничений из-за пандемии. В начале июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что властям следовало принять больше ограничительных мер для борьбы с вирусом. 25 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Швецию в перечень стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Тегнелл после этого раскритиковал ВОЗ, обвинив организацию в том, что она не учитывает все нюансы при подсчете заболевших в стране.

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Число случаев COVID-19 в Швеции, по данным на 1 июля, превысило 68 000, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. За последние сутки их количество увеличилось на 784 человека, 23 заболевших скончались. Общее число смертей – 5333.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных