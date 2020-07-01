Швеция проведет расследование государственных мер против COVID-19

Швеция единственная из стран ЕС не ввела режим самоизоляции и обошлась без строгих ограничений из-за пандемии. В начале июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что властям следовало принять больше ограничительных мер для борьбы с вирусом. 25 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Швецию в перечень стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Тегнелл после этого раскритиковал ВОЗ, обвинив организацию в том, что она не учитывает все нюансы при подсчете заболевших в стране.