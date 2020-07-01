Швеция проведет расследование государственных мер против COVID-19
Правительство Швеции создало комиссию для расследования своего подхода к пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg. С момента начала распространения вируса страна не ввела почти никаких ограничений на передвижение людей и работу компаний.
Комиссия, по данным агентства, оценит меры, предпринятые властями для ограничения распространения COVID-19. Полный доклад расследования планируется представить в 2022 г. В нем эксперты озвучат все аспекты борьбы с пандемией, в том числе работу систем здравоохранения и образования. Руководителем комиссии назначен бывший председатель Высшего административного суда Швеции Матс Мелин.
Швеция единственная из стран ЕС не ввела режим самоизоляции и обошлась без строгих ограничений из-за пандемии. В начале июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что властям следовало принять больше ограничительных мер для борьбы с вирусом. 25 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Швецию в перечень стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. Тегнелл после этого раскритиковал ВОЗ, обвинив организацию в том, что она не учитывает все нюансы при подсчете заболевших в стране.
Число случаев COVID-19 в Швеции, по данным на 1 июля, превысило 68 000, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. За последние сутки их количество увеличилось на 784 человека, 23 заболевших скончались. Общее число смертей – 5333.