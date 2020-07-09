У организатора кампании против поправок к Конституции начался обыск
В Москве представители силовых структур пришли с обыском в квартиру одного из организаторов кампании «Нет!» против поправок в Конституцию России политика, муниципального депутата Юлии Галяминой. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
По словам Галяминой, дома на момент визита представителей правоохранительных органов находился только сын. Сыну пришлось открыть дверь, потому что ее обещали взломать. Обыски Следственный комитет также проводит у других активистов — координаторов «Открытой России» Ольги Горелик и Татьяны Усмановой, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова. Как сообщил координатор правовой помощи «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, на просьбы подождать приезда адвокатов силовики не реагируют. В «Открытой России» связывают обыски с намеченным на 15 июля митингом против поправок к Конституции в Москве.
Юлия Галямина была одним из инициаторов движения «Нет!», организованного группой политиков, политологов и общественных деятелей. Они выступали против изменения Конституции, позволяющего Владимиру Путину заново баллотироваться в президенты России. Движение призывало людей, несогласных с изменением Основного закона, не бойкотировать общенародное голосование 22 апреля, а прийти и проголосовать против.
Ранее комиссия Совета Федерации по защите суверенитета заявила, что обратится в правоохранительные органы по итогам анализа фактов вмешательства во внутренние дела России в ходе подготовки и голосования по поправкам к Конституции. В комиссии Совфеда по защите суверенитета впервые допустили уголовное преследование участников «беспрецедентной кампании» против поправок к Конституции России. Сенаторы также заявили, что могут выступить авторами «целого комплекса мер» в развитие новой статьи Конституции о защите суверенитета.