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У организатора кампании против поправок к Конституции начался обыск

Ведомости

В Москве представители силовых структур пришли с обыском в квартиру одного из организаторов кампании «Нет!» против поправок в Конституцию России политика, муниципального депутата Юлии Галяминой. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

По словам Галяминой, дома на момент визита представителей правоохранительных органов находился только сын. Сыну пришлось открыть дверь, потому что ее обещали взломать. Обыски Следственный комитет также проводит у других активистов — координаторов «Открытой России» Ольги Горелик и Татьяны Усмановой, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова. Как сообщил координатор правовой помощи «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, на просьбы подождать приезда адвокатов силовики не реагируют. В «Открытой России» связывают обыски с намеченным на 15 июля митингом против поправок к Конституции в Москве.

Юлия Галямина была одним из инициаторов движения «Нет!», организованного группой политиков, политологов и общественных деятелей. Они выступали против изменения Конституции, позволяющего Владимиру Путину заново баллотироваться в президенты России. Движение призывало людей, несогласных с изменением Основного закона, не бойкотировать общенародное голосование 22 апреля, а прийти и проголосовать против.

Ранее по теме: Оппозиция путинским поправкам

Ранее комиссия Совета Федерации по защите суверенитета заявила, что обратится в правоохранительные органы по итогам анализа фактов вмешательства во внутренние дела России в ходе подготовки и голосования по поправкам к Конституции. В комиссии Совфеда по защите суверенитета впервые допустили уголовное преследование участников «беспрецедентной кампании» против поправок к Конституции России. Сенаторы также заявили, что могут выступить авторами «целого комплекса мер» в развитие новой статьи Конституции о защите суверенитета.

Ранее по теме: Сенаторы выявили «беспрецедентную» кампанию против поправок в Конституцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных