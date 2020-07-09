У организатора кампании против поправок к Конституции начался обыск

По словам Галяминой, дома на момент визита представителей правоохранительных органов находился только сын. Сыну пришлось открыть дверь, потому что ее обещали взломать. Обыски Следственный комитет также проводит у других активистов — координаторов «Открытой России» Ольги Горелик и Татьяны Усмановой, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова. Как сообщил координатор правовой помощи «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, на просьбы подождать приезда адвокатов силовики не реагируют. В «Открытой России» связывают обыски с намеченным на 15 июля митингом против поправок к Конституции в Москве.