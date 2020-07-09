Верховный суд прекратил производство по иску экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путину в связи со смертью заявителя, сообщает «Интерфакс». Ходатайство о замене истца, поданное вдовой Ларисой Игнатьевой, отклонено. Представители Игнатьева заявили, что могут обжаловать решение суда, чтобы восстановить репутационные потери политика.
Путин отправил в отставку Игнатьева 29 января. В Кремле это решение объяснили «проявлением неуважения к людям» со стороны Игнатьева. В мае бывший глава региона оспорил указ президента в Верховном суде. Суд принял исковое заявление к производству частично. Игнатьеву отказали в рассмотрении требования об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии. Суд согласился рассмотреть только правомочность отставки. Первое заседание по делу должно было пройти 30 июня, но представители обеих сторон в суд не явились.
18 июня Игнатьев скончался в больнице Петербурга, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. У бывшего главы региона был диагностирован коронавирус. Перед смертью экс-губернатор находился на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 г. по январь 2020 г. До этого в течение восьми лет он занимал пост министра сельского хозяйства региона.