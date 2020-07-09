Верховный суд прекратил производство по иску экс-главы Чувашии к Путину

Путин отправил в отставку Игнатьева 29 января. В Кремле это решение объяснили «проявлением неуважения к людям» со стороны Игнатьева. В мае бывший глава региона оспорил указ президента в Верховном суде. Суд принял исковое заявление к производству частично. Игнатьеву отказали в рассмотрении требования об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии. Суд согласился рассмотреть только правомочность отставки. Первое заседание по делу должно было пройти 30 июня, но представители обеих сторон в суд не явились.