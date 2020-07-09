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Верховный суд прекратил производство по иску экс-главы Чувашии к Путину

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Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту Владимиру Путину в связи со смертью заявителя, сообщает «Интерфакс». Ходатайство о замене истца, поданное вдовой Ларисой Игнатьевой, отклонено. Представители Игнатьева заявили, что могут обжаловать решение суда, чтобы восстановить репутационные потери политика. 

Путин отправил в отставку Игнатьева 29 января. В Кремле это решение объяснили «проявлением неуважения к людям» со стороны Игнатьева. В мае бывший глава региона оспорил указ президента в Верховном суде. Суд принял исковое заявление к производству частично. Игнатьеву отказали в рассмотрении требования об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии. Суд согласился рассмотреть только правомочность отставки. Первое заседание по делу должно было пройти 30 июня, но представители обеих сторон в суд не явились.

18 июня Игнатьев скончался в больнице Петербурга, куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией. У бывшего главы региона был диагностирован коронавирус. Перед смертью экс-губернатор находился на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации. 

Игнатьев возглавлял Чувашию с августа 2010 г. по январь 2020 г. До этого в течение восьми лет он занимал пост министра сельского хозяйства региона.

Ранее по теме: Умер бывший глава Чувашии, подавший в суд на Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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