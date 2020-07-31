Украина будет настаивать на экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России, которых задержали накануне под Минском. Агентство БелТА назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера». Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные под Минском россияне не планировали оставаться в республике и были вынуждены это сделать потому, что опоздали на рейс в другую страну. Он также допустил, что россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, не в Белоруссии.