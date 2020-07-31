Украина будет настаивать на экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Украина обратится к властям Белоруссии с ходатайством об экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, говорится в сообщении офиса президента Украины Владимира Зеленского.
«Украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, которые подозреваются в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур. Белорусские власти обнародовали список из 33 человек, задержанных в республике Беларусь 29 июля 2020 года», — сообщает офис. В пресс-службе отметили, что сейчас Украина ведёт консультации с белорусской стороной.
30 июля правоохранительные органы Белоруссии возбудили уголовное дело о подготовке теракта в отношении 33 граждан России, которых задержали накануне под Минском. Агентство БелТА назвало задержанных «боевиками частной военной компании Вагнера». Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные под Минском россияне не планировали оставаться в республике и были вынуждены это сделать потому, что опоздали на рейс в другую страну. Он также допустил, что россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое — в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту — призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, не в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после задержания обвинил Россию «в грязных намерениях». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет намерений дестабилизировать ситуацию в союзной республике.