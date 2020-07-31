Трамп объяснил свои слова о переносе выборов нежеланием голосования по почте
Дональд Трамп не выступает за перенос выборов президента США, которые должны пройти в ноябре, но считает, что в случае голосования по почте Соединенные Штаты станут «посмешищем на весь мир». Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters.
По словам Трампа, он хочет, чтобы выборы прошли в ноябре, но не готов ждать их результатов три месяца в случае голосования по почте из-за эпидситуации с коронавирусной инфекцией. По словам американского президента, через три месяца может быть объявлено, что все бюллетени пропали, а «выборы ничего не значат». Он назвал голосование по почте «крайне несправедливым». Трамп выразил желание, чтобы выборная кампания проходила в обычном режиме, когда избиратели приходят на участки, указывают свое имя и подписывают необходимые документы.
Президент США отметил, что он хочет не переноса даты выборов, а желает избежать «нечестных выборов». По его мнению, если голосование будет проходить по почте, то выборы «станут самыми сфальсифицированными за всю историю». Ранее в четверг Трамп предложил обсудить возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. «Отсрочить выборы до тех пор, пока люди не смогут правильно и безопасно голосовать?» ‒ написал Трамп в своем Twitter. По словам Трампа, с голосованием по почте выборы в 2020 г. станут самыми мрачными в истории. «Это будет большим позором для США», ‒ заключил Трамп.
Выборы президента в США назначены на 3 ноября 2020 г. Они пройдут в 59-й раз. Согласно закону о дне президентских выборов (принят в 1845 г.), голосование проходит «во вторник после первого понедельника ноября». Перенос даты выборов потребует одобрения сената и палатой представителей конгресса США и подписание законопроекта о переносе самим Трампом. 20-я поправка к Конституции США предусматривает истечение полномочий президента и вице- президента «в полдень 20 января» (через четыре года после вступления в должность). По данным Университета Джонса Хопкинса, в США заразились коронавирусом 4 485 454 человек, 151 794 американца скончались от последствий COVID-19. В мире количество случаев заражения коронавирусом к 31 июля превысило 17 млн человек. Умерли с начала пандемии 669 701 человек.