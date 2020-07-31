Трамп объяснил свои слова о переносе выборов нежеланием голосования по почте

Президент США отметил, что он хочет не переноса даты выборов, а желает избежать «нечестных выборов». По его мнению, если голосование будет проходить по почте, то выборы «станут самыми сфальсифицированными за всю историю». Ранее в четверг Трамп предложил обсудить возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране. «Отсрочить выборы до тех пор, пока люди не смогут правильно и безопасно голосовать?» ‒ написал Трамп в своем Twitter. По словам Трампа, с голосованием по почте выборы в 2020 г. станут самыми мрачными в истории. «Это будет большим позором для США», ‒ заключил Трамп.