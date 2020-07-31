«Коммерсантъ» назвал претендента на место председателя Мосгорсуда
Председатель Московского городского суда может смениться в октябре 2020 г. Возглавлявшая 20 лет Мосгорсуд Ольга Егорова отказалась от выдвижения своей кандидатуры на четвертый срок, а единственным претендентом на этот пост стал председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы, поданные на объявленный Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) конкурс.
Президент России Владимир Путин назначил Егорову на третий срок председателем Мосгорсуда 27 октября 2014 г. О конкурсе на должность председателя было объявлено в апреле 2020 г., дважды сроки подачи заявок пришлось продлевать из-за отсутствия соискателей. В июле на конкурс поступили документы 56-летнего председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына в Ростове-на-Дону. Эту должность он занимал последние 10 лет. Птицын — выпускник Горьковского высшего зенитно-ракетного училища противовоздушной обороны, а затем слушатель военно-юридического факультета Военного института МО РФ в Москве. Начал работать в судебной системе в 1992 г. Работал судьей и зампредом 52-го военного суда Московского военного округа, председательствовал в Балашихинском гарнизонном военном суде. Затем стал заместителем председателя Четвертого окружного военного суда, председателем Западно-Сибирского окружного военного суда в Новосибирске.
В Верховном суде Птицына характеризуют как «квалифицированного судью и грамотного руководителя, обладающего хорошими организаторскими и аналитическими способностями, обеспечивающего надлежащее качество и оперативность отправления правосудия». В характеристика отмечается, что ростовские военсудьи первыми начали слушать дела о преступлениях террористической направленности. Собеседники газеты в судейском сообществе отмечают, что отношения председателей Верховного суда Вячеслава Лебедева и Мосгорсуда Ольги Егоровой окончательно испортились в 2015 г. из-за дела о хищениях 300 млн рублей руководителями управлений судебного департамента при ВС по Москве и Московской области, который возглавляет Александр Гусев. Эти деньги должны были расходоваться на услуги лингвистов-переводчиков в судах. Обвиняемые по делу вышли на свободу после того, как контроль за делом по решению ВС передали судам Калужской области, слушания по нему начнутся в ближайшее время в Калининском суде Тверской области.
В конце 2019 г. судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции вынесла частное определение в адрес Егоровой, указав на формальный подход Мосгорсуда к рассмотрению апелляционной жалобы на продление ареста троим фигурантам уголовного дела о хищениях из банка «Российский кредит». Егорова определение обжаловала. но Верховный суд с ее доводами о невозможности вмешиваться в работу судов по разрешению конкретных дел не согласился. В апреле, мае, июле Второй кассационный суд вынес еще три частных определений в адрес председателя Мосгорсуда, а за все предыдущие годы Егорова получила только одно такое определение. Егорова при подготовке документов на конкурс ВККС получила отрицательную характеристику со стороны ВС, пыталась добиться ее изменения, а от подачи документов с такой оценкой своей работы отказалась, потому что там уже заявился поддержанный ВС Птицын, пишет газета. ВККС соберется на очередное заседание в 20-х числах сентября, в случае ее рекомендации претенденту на место председателя Мосгорсуда предстоит пройти кадровую комиссию президента.