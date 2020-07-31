«Коммерсантъ» назвал претендента на место председателя Мосгорсуда

В конце 2019 г. судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции вынесла частное определение в адрес Егоровой, указав на формальный подход Мосгорсуда к рассмотрению апелляционной жалобы на продление ареста троим фигурантам уголовного дела о хищениях из банка «Российский кредит». Егорова определение обжаловала. но Верховный суд с ее доводами о невозможности вмешиваться в работу судов по разрешению конкретных дел не согласился. В апреле, мае, июле Второй кассационный суд вынес еще три частных определений в адрес председателя Мосгорсуда, а за все предыдущие годы Егорова получила только одно такое определение. Егорова при подготовке документов на конкурс ВККС получила отрицательную характеристику со стороны ВС, пыталась добиться ее изменения, а от подачи документов с такой оценкой своей работы отказалась, потому что там уже заявился поддержанный ВС Птицын, пишет газета. ВККС соберется на очередное заседание в 20-х числах сентября, в случае ее рекомендации претенденту на место председателя Мосгорсуда предстоит пройти кадровую комиссию президента.