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Мосгорсуду снова ищут председателя

На должность Ольги Егоровой не нашлось желающих
Анастасия Корня
РИА Новости

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила повторный конкурс на должность председателя Мосгорсуда. В первый раз вакансия открылась в середине апреля в связи с тем, что в октябре этого года истекает срок полномочий действующего председателя Ольги Егоровой. Но этот конкурс не состоялся из-за отсутствия кандидатов, сообщил председатель ВККС Николай Тимошин. Поэтому он объявлен повторно.

Ольга Егорова возглавляет суд с 1999 г. и трижды переназначалась на эту должность. В 2014 г. она оказалась единственным претендентом на пост председателя Мосгорсуда. Однако на этот раз, по неизвестным причинам, отказалась на него претендовать. Пресс-служба Мосгорсуда не ответила на вопросы «Ведомостей» о планах действующего председателя. Эксперты отмечали, что в последнее время появились признаки ослабления позиций Егоровой: столичные судьи не вошли в состав Второго кассационного суда, который проверяет решения московских судей. А сам Кассационный суд вынес несколько определений в адрес Егоровой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных