Мосгорсуду снова ищут председателя

Ольга Егорова возглавляет суд с 1999 г. и трижды переназначалась на эту должность. В 2014 г. она оказалась единственным претендентом на пост председателя Мосгорсуда. Однако на этот раз, по неизвестным причинам, отказалась на него претендовать. Пресс-служба Мосгорсуда не ответила на вопросы «Ведомостей» о планах действующего председателя. Эксперты отмечали, что в последнее время появились признаки ослабления позиций Егоровой: столичные судьи не вошли в состав Второго кассационного суда, который проверяет решения московских судей. А сам Кассационный суд вынес несколько определений в адрес Егоровой.