СК завел уголовное дело на депутата Галямину за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой, говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено за неоднократное нарушение порядка проведения митинга (212.1 УК).
Поводом стала акция со сбором подписей против поправок в Конституцию, прошедшая 15 июля в центре Москвы. Тогда правоохранительные органы задержали 147 человек, среди которых были Галямина и ее дочь.
Позднее московский суд оштрафовал ее на 200 000 руб. за пикет в поддержку журналиста Ильи Азара в конце мая.