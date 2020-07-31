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СК завел уголовное дело на депутата Галямину за нарушения на митингах

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой, говорится в сообщении ведомства. Дело возбуждено за неоднократное нарушение порядка проведения митинга (212.1 УК).

Поводом стала акция со сбором подписей против поправок в Конституцию, прошедшая 15 июля в центре Москвы. Тогда правоохранительные органы задержали 147 человек, среди которых были Галямина и ее дочь.

Позднее московский суд оштрафовал ее на 200 000 руб. за пикет в поддержку журналиста Ильи Азара в конце мая.

Ранее по теме: В Москве задержано более 130 участников акции против поправок к Конституции

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных