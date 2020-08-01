В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку Фургала

В пресс-службе мэрии Хабаровска сообщили, что на площади Ленина собрались около 3500 человек, что примерно вдвое меньше, чем на прошлых акциях. В пресс-службе отметили, что лозунги на шествии звучали только от инициативной группы, «люди в основном отдыхали, разговаривали о жизни». Кроме Хабаровска акции прошли во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре.