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В Хабаровске возбудили уголовное дело о нападении на журналиста после митинга

Ведомости

В Хабаровске полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст.116 УК) по заявлению журналиста и ведущего ютуб-канала «штаб Навального» Дмитрия Низовцева, на которого напали после акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сам Низовцев сообщил в своем Twitter.

По словам журналиста, «после экспертизы статью, возможно, переквалифицируют на более легкую». Он также не исключает вероятность возбуждения дела о «воспрепятствовании законной деятельности журналиста», пишет «МБХ-медиа».

Нападение произошло 23 июля. Журналист рассказал, что возле подъезда его поджидали три человека, которые били его в том числе ногами, как минимум один удар пришелся в лицо.

С 11 июля в Хабаровске проходят протесты в поддержку Фургала. Губернатора задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушении на их убийства, позднее ему было предъявлено обвинение. Фургал содержится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину он не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных