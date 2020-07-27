В Хабаровске возбудили уголовное дело о нападении на журналиста после митинга
В Хабаровске полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст.116 УК) по заявлению журналиста и ведущего ютуб-канала «штаб Навального» Дмитрия Низовцева, на которого напали после акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сам Низовцев сообщил в своем Twitter.
По словам журналиста, «после экспертизы статью, возможно, переквалифицируют на более легкую». Он также не исключает вероятность возбуждения дела о «воспрепятствовании законной деятельности журналиста», пишет «МБХ-медиа».
Нападение произошло 23 июля. Журналист рассказал, что возле подъезда его поджидали три человека, которые били его в том числе ногами, как минимум один удар пришелся в лицо.
С 11 июля в Хабаровске проходят протесты в поддержку Фургала. Губернатора задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушении на их убийства, позднее ему было предъявлено обвинение. Фургал содержится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину он не признает.