В Хабаровске возбудили уголовное дело о нападении на журналиста после митинга

С 11 июля в Хабаровске проходят протесты в поддержку Фургала. Губернатора задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушении на их убийства, позднее ему было предъявлено обвинение. Фургал содержится в московском СИЗО «Лефортово», свою вину он не признает.