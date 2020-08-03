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Медведев предложил изменить условия выдачи мигрантам разрешений на работу

Ведомости

В России могут ужесточить процедуру предоставления мигрантам разрешений на работу, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления эпидемии коронавируса.

«Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», – передает ТАСС слова Медведева. Он отметил, что такая возможность обсуждается в настоящий момент. Экспертное сообщество, в частности, предлагает изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов. 

По словам Медведева, в этом вопросе необходимо учесть опыт других стран, в том числе арабских, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. 

«Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», – отметил замглавы Совбеза.

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Обсуждения этих изменений начались, в частности, в связи с тем, что в нескольких регионах России были зафиксированы случаи нарушения общественного порядка со стороны трудовых мигрантов. По данным МВД, в июле этого года нарушения замечены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях.

Согласно данным исследования ВШЭ и Института социологии РАН, каждый десятый рабочий в России – иностранный трудовой мигрант. В стране их более 8,7 млн, что во многом покрывает нарастающий дефицит рабочей силы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных