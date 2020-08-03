Медведев предложил изменить условия выдачи мигрантам разрешений на работу

«Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», – передает ТАСС слова Медведева. Он отметил, что такая возможность обсуждается в настоящий момент. Экспертное сообщество, в частности, предлагает изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов.