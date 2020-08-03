Медведев предложил изменить условия выдачи мигрантам разрешений на работу
В России могут ужесточить процедуру предоставления мигрантам разрешений на работу, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления эпидемии коронавируса.
«Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства», – передает ТАСС слова Медведева. Он отметил, что такая возможность обсуждается в настоящий момент. Экспертное сообщество, в частности, предлагает изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов.
По словам Медведева, в этом вопросе необходимо учесть опыт других стран, в том числе арабских, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу.
«Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует», – отметил замглавы Совбеза.
Обсуждения этих изменений начались, в частности, в связи с тем, что в нескольких регионах России были зафиксированы случаи нарушения общественного порядка со стороны трудовых мигрантов. По данным МВД, в июле этого года нарушения замечены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях.
Согласно данным исследования ВШЭ и Института социологии РАН, каждый десятый рабочий в России – иностранный трудовой мигрант. В стране их более 8,7 млн, что во многом покрывает нарастающий дефицит рабочей силы.