Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву и Москве задержанных россиян

Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ считают, что они бойцы частной военной компании «Вагнера» и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. По версии Москвы, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться в Белоруссии так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.