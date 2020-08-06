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Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву и Москве задержанных россиян

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине и России задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода». По словам журналиста, о своем решении президент сообщил ему в интервью.

Гордон сообщил, что Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину».

Накануне Зеленский и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили возможность экстрадиции задержанных россиян. Украина считает, что 28 из 33 россиян были участники конфликта в Донбассе, писал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины. В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что правоохранительные органы страны готовы сотрудничать с Россией и Украиной по этому делу.

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Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ считают, что они бойцы частной военной компании «Вагнера» и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. По версии Москвы, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться в Белоруссии так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных