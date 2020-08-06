Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву и Москве задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине и России задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода». По словам журналиста, о своем решении президент сообщил ему в интервью.
Гордон сообщил, что Лукашенко пообещал «зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как в Россию, так и в Украину».
Накануне Зеленский и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили возможность экстрадиции задержанных россиян. Украина считает, что 28 из 33 россиян были участники конфликта в Донбассе, писал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины. В пресс-службе президента Белоруссии сообщили, что правоохранительные органы страны готовы сотрудничать с Россией и Украиной по этому делу.
Группу из 33 граждан России задержали под Минском 29 июля. В КГБ считают, что они бойцы частной военной компании «Вагнера» и находились в стране для подготовки массовых беспорядков. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. По версии Москвы, россияне – сотрудники ЧОПа, которые были вынуждены задержаться в Белоруссии так как опоздали на самолет. Кремль назвал задержание безосновательным.