Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины в Минск

«Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем [генеральные прокуроры] перед собой международные договоры и соглашения с Россией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация – на стол. Втроем решите», – сказал Лукашенко. Он также отметил, что если генпрокуроры России и Украины не приедут в Минск, Белоруссия сама решит вопрос с задержанными россиянами.