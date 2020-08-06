Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров России и Украины для разбирательства с ситуацией с задержанием группы россиян, которых Минск называет боевиками ЧВК «Вагнера». Об этом он заявил на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, передает «БелТА».
«Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем [генеральные прокуроры] перед собой международные договоры и соглашения с Россией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация – на стол. Втроем решите», – сказал Лукашенко. Он также отметил, что если генпрокуроры России и Украины не приедут в Минск, Белоруссия сама решит вопрос с задержанными россиянами.
Накануне Зеленский и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили возможность экстрадиции задержанных. Украина считает, что 28 из 33 россиян были участниками конфликта в Донбассе, писал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение генпрокурора Украины. Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону пообещал дать «зеленый свет» прокуратуре страны, чтобы экстрадировать задержанных как в Россию, так и на Украину.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 августа сообщил, что Украина официально попросила Белоруссию выдать задержанных россиян, но Минск пока на запрос не ответил.