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Белорусская оппозиция избрала президиум Координационного совета

Ведомости

Координационный совет оппозиции Белоруссии избрал президиум, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета. В совет вошли семь человек.

Среди них писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, представитель стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова, бывший гендиректор Театра им. Янки Купалы Павел Латушко.

Координационный совет предложила создать кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она объясняла, что он «возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога» и немедленно объявит новые «честные и демократические» выборы президента с участием международных наблюдателей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание совета для трансфера власти в Белоруссии ‒ это попытка захвата власти в стране.

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Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных