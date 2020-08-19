Белорусская оппозиция избрала президиум Координационного совета
Координационный совет оппозиции Белоруссии избрал президиум, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета. В совет вошли семь человек.
Среди них писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, представитель стачечного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова, бывший гендиректор Театра им. Янки Купалы Павел Латушко.
Координационный совет предложила создать кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она объясняла, что он «возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога» и немедленно объявит новые «честные и демократические» выборы президента с участием международных наблюдателей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание совета для трансфера власти в Белоруссии ‒ это попытка захвата власти в стране.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.