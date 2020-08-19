Белорусская оппозиция избрала президиум Координационного совета

Координационный совет предложила создать кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она объясняла, что он «возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога» и немедленно объявит новые «честные и демократические» выборы президента с участием международных наблюдателей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание совета для трансфера власти в Белоруссии ‒ это попытка захвата власти в стране.