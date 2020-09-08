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Лукашенко отказался оставить президентский пост «просто так»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просто так не уйдет со своего поста. Об этом глава белорусского государства сказал в интервью российским СМИ.

«Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу», – цитирует Лукашенко в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Журналист уточнил, что слова президента приводятся «близко к тексту».

Вдобавок Лукашенко сообщил, что в случае его ухода «будут резать» его сторонников. При этом белорусский лидер заявил о готовности провести реформу Конституции страны и не исключил, что после нее могут быть проведены досрочные президентские выборы. Лукашенко допустил, что «пересидел» на своем месте, но при этом подчеркнул, что лишь он сегодня может защитить Белоруссию.

Говоря о протестах, происходящих в республике, президент сказал, что ему «по-человечески очень обидно». Он добавил, что часть тех, кто выходит на улицы, не знает, какой была Белоруссия 20 лет назад, а другая часть забыла это.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. По итогам последних выборов, которые прошли в республике 9 августа, срок его полномочий продлен еще на 5 лет. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего главу государства проголосовало 80,08% граждан. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набравшая 10,09% голосов, заявила о фальсификации выборов. С момента проведения выборов в стране проходят акции протеста. С подачи Тихановской в Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции, который ставит соей целью налаживание мирного диалога с целью передачи власти. После выборов Тихановская уехала в Литву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных