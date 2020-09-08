Лукашенко отказался оставить президентский пост «просто так»

Вдобавок Лукашенко сообщил, что в случае его ухода «будут резать» его сторонников. При этом белорусский лидер заявил о готовности провести реформу Конституции страны и не исключил, что после нее могут быть проведены досрочные президентские выборы. Лукашенко допустил, что «пересидел» на своем месте, но при этом подчеркнул, что лишь он сегодня может защитить Белоруссию.