Лукашенко отказался оставить президентский пост «просто так»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просто так не уйдет со своего поста. Об этом глава белорусского государства сказал в интервью российским СМИ.
«Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу», – цитирует Лукашенко в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян. Журналист уточнил, что слова президента приводятся «близко к тексту».
Вдобавок Лукашенко сообщил, что в случае его ухода «будут резать» его сторонников. При этом белорусский лидер заявил о готовности провести реформу Конституции страны и не исключил, что после нее могут быть проведены досрочные президентские выборы. Лукашенко допустил, что «пересидел» на своем месте, но при этом подчеркнул, что лишь он сегодня может защитить Белоруссию.
Говоря о протестах, происходящих в республике, президент сказал, что ему «по-человечески очень обидно». Он добавил, что часть тех, кто выходит на улицы, не знает, какой была Белоруссия 20 лет назад, а другая часть забыла это.
Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. По итогам последних выборов, которые прошли в республике 9 августа, срок его полномочий продлен еще на 5 лет. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего главу государства проголосовало 80,08% граждан. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, набравшая 10,09% голосов, заявила о фальсификации выборов. С момента проведения выборов в стране проходят акции протеста. С подачи Тихановской в Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции, который ставит соей целью налаживание мирного диалога с целью передачи власти. После выборов Тихановская уехала в Литву.