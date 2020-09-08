Лукашенко объяснил свое появление с автоматом у Дворца независимости

Во время протестов Лукашенко дважды появлялся около Дворца независимости в центре Минска ‒ в окружении вооруженной охраны, в бронежилете и с автоматом АКС-74У (укороченная версия АК-74). Это произошло 23 и 30 августа, когда к президентской резиденции вышли десятки тысяч протестующих. В автомате, который держал президент в руке, ни в первый, ни во второй раз не было магазина.