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Лукашенко объяснил свое появление с автоматом у Дворца независимости

Ведомости

Появление действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с автоматом в руке около президентской резиденции означало то, что он остается в стране и готов ее защищать. Об этом сам Лукашенко заявил в интервью российским журналистам, сообщил в своем Telegram-канале главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

«Мое появление с автоматом означало только одно ‒ я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца», ‒ цитирует Лукашенко Бабаян. По словам журналиста, белорусский президент подчеркнул, что только он сейчас способен справиться с такой задачей.

Во время протестов Лукашенко дважды появлялся около Дворца независимости в центре Минска ‒ в окружении вооруженной охраны, в бронежилете и с автоматом АКС-74У (укороченная версия АК-74). Это произошло 23 и 30 августа, когда к президентской резиденции вышли десятки тысяч протестующих. В автомате, который держал президент в руке, ни в первый, ни во второй раз не было магазина.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда прошли президентские выборы в стране. В ЦИК заявили, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов и может идти на шестой срок подряд, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции, прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.

Ранее по теме: Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных