Лукашенко объяснил свое появление с автоматом у Дворца независимости
Появление действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко с автоматом в руке около президентской резиденции означало то, что он остается в стране и готов ее защищать. Об этом сам Лукашенко заявил в интервью российским журналистам, сообщил в своем Telegram-канале главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.
«Мое появление с автоматом означало только одно ‒ я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца», ‒ цитирует Лукашенко Бабаян. По словам журналиста, белорусский президент подчеркнул, что только он сейчас способен справиться с такой задачей.
Во время протестов Лукашенко дважды появлялся около Дворца независимости в центре Минска ‒ в окружении вооруженной охраны, в бронежилете и с автоматом АКС-74У (укороченная версия АК-74). Это произошло 23 и 30 августа, когда к президентской резиденции вышли десятки тысяч протестующих. В автомате, который держал президент в руке, ни в первый, ни во второй раз не было магазина.
Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда прошли президентские выборы в стране. В ЦИК заявили, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов и может идти на шестой срок подряд, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции, прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.