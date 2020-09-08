Лукашенко назвал невозможной блокировку Telegram-каналов
Противостоять Telegram-каналам и блокировать их сейчас невозможно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам. Он также отметил, что предупредил об этом российского лидера Владимира Путина, которого называет «старшим братом».
«Все это глобализировано и интернационализировано», ‒ сказал Лукашенко, комментируя то, что США «залезли» во внутренние дела Белоруссии и что протесты в республике координируются через соцсети, пишет в своем Telegram-канале RT. «Потому что ‒ а как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал», ‒ заявил президент.
По словам Лукашенко, «эту паутину» придумали американцы и теперь другие «пожинают плоды» этого. Он также добавил, что, если «убрать интернет», Telegram продолжит работать из Польши. В связи с этим белорусский лидер призвал Россию не расслабляться, так как в стране скоро наступят «определенные политические события». В случае если «рухнет» Белоруссия, за ней последует и Россия, считает Лукашенко.
Telegram был создан в 2013 г. основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым. В 2018 г. мессенджер был заблокирован в России по иску Роскомнадзора. 18 июня 2020 г. доступ к Telegram вновь был открыт.