Лукашенко назвал невозможной блокировку Telegram-каналов

«Все это глобализировано и интернационализировано», ‒ сказал Лукашенко, комментируя то, что США «залезли» во внутренние дела Белоруссии и что протесты в республике координируются через соцсети, пишет в своем Telegram-канале RT. «Потому что ‒ а как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал», ‒ заявил президент.