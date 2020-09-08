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Лукашенко назвал невозможной блокировку Telegram-каналов

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Противостоять Telegram-каналам и блокировать их сейчас невозможно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам. Он также отметил, что предупредил об этом российского лидера Владимира Путина, которого называет «старшим братом».

«Все это глобализировано и интернационализировано», ‒ сказал Лукашенко, комментируя то, что США «залезли» во внутренние дела Белоруссии и что протесты в республике координируются через соцсети, пишет в своем Telegram-канале RT. «Потому что ‒ а как вы противостоите Telegram-каналам? У вас есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал», ‒ заявил президент.

По словам Лукашенко, «эту паутину» придумали американцы и теперь другие «пожинают плоды» этого. Он также добавил, что, если «убрать интернет», Telegram продолжит работать из Польши. В связи с этим белорусский лидер призвал Россию не расслабляться, так как в стране скоро наступят «определенные политические события». В случае если «рухнет» Белоруссия, за ней последует и Россия, считает Лукашенко.

Telegram был создан в 2013 г. основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым. В 2018 г. мессенджер был заблокирован в России по иску Роскомнадзора. 18 июня 2020 г. доступ к Telegram вновь был открыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных