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Колесникову подозревают в попытке захвата власти в Белоруссии

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Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак.

«Статус у нее подозреваемой», — сказала Казак, отметив, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому «делу Координационного совета», возбужденному по статье о попытке захвата власти.

Мария Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил факт задержания Колесниковой. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам сообщил, что спутники Колесниковой выбросили ее из машины во время пересечения белорусско-украинской границы. По его словам, пограничники задержали Колесникову и отправили ее в пограничный отряд. По последним данным, она арестована и находится в минском СИЗО №1 на улице Володарского.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09% голосов избирателей. После этого по инициативе Тихановской в Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции, в который вступила, в том числе, Мария Колесникова.

Ранее по теме: Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в Минске

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных