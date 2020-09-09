Колесникову подозревают в попытке захвата власти в Белоруссии
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак.
«Статус у нее подозреваемой», — сказала Казак, отметив, что Колесникова проходит подозреваемой по так называемому «делу Координационного совета», возбужденному по статье о попытке захвата власти.
Мария Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил факт задержания Колесниковой. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам сообщил, что спутники Колесниковой выбросили ее из машины во время пересечения белорусско-украинской границы. По его словам, пограничники задержали Колесникову и отправили ее в пограничный отряд. По последним данным, она арестована и находится в минском СИЗО №1 на улице Володарского.
С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 10,09% голосов избирателей. После этого по инициативе Тихановской в Белоруссии был создан Координационный совет оппозиции, в который вступила, в том числе, Мария Колесникова.