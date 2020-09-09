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В ЕС могут выдвинуть Тихановскую на Нобелевскую премию мира

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Европейский союз может выдвинуть бывшего оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира, заявил экс-премьер Польши и бывший председатель Европейского совета Дональд Туск.

«Я считаю, что это было бы серьезным сигналом со стороны ЕС ‒ номинировать Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира», ‒ написал Туск у себя в Twitter. Он добавил, что таким образом Евросоюз бы «отдал должное» белорусам, участвующим «в самом сильном мирном движении последних лет».

Туск также поблагодарил Европарламент за «безоговорочную поддержку наших белорусских друзей». «Никто из нас не знает, как и когда закончится их борьба за свободу, но все мы знаем, кто прав», ‒ заключил он.

Евросоюз не признал результаты выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, а также пригрозил белорусским властям санкциями за разгон протестующих. Страны Прибалтики уже ввели ограничения против нескольких десятков высших должностных лиц республики. По данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко 9 августа набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных