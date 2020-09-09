В ЕС могут выдвинуть Тихановскую на Нобелевскую премию мира

«Я считаю, что это было бы серьезным сигналом со стороны ЕС ‒ номинировать Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира», ‒ написал Туск у себя в Twitter. Он добавил, что таким образом Евросоюз бы «отдал должное» белорусам, участвующим «в самом сильном мирном движении последних лет».