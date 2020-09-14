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Лукашенко объяснил реакцию на учения НАТО у границ Белоруссии

Ведомости

Учения НАТО близ белорусско-литовской границы в период внутриполитического кризиса в Белоруссии напоминают ситуацию перед началом Великой Отечественной, и потому взволновали Минск. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». 

По его словам, «в сложный период» внутриполитической ситуации в Белорусии войска НАТО «бряцали гусеницами у границ Союзного государства», высадившись в Литве, в 15 километрах от границы. «Зачем это делать? Нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомиривали всех — чтобы провокаций не допустить и войны не будет. И мы оказались у разбитого корыта: Красная армия была, а прошли Беларусь — даже практически не успели собраться и сопротивляться», — пояснил Лукашенко обеспокоенность Минска. 

Он также призвал Путина не «оглядываться на то, что нам скажут». «Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности, они проводят учения тогда, когда хотят», — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что поэтому Белоруссии и России следует поступать так же. 

Ранее Лукашенко попросил Путина поручить российским военным составить долговременный план совместных учений с белорусской армией. Путин заверил белорусского президента, что такой план уже существует, и что армия России «практически каждый месяц» намерена проводить маневры в Белоруссии. Однако российский лидер заверил, что каждый раз российские военные будут возвращаться на свою территорию. 

В конце августа белорусская армия провела военные сборы, а также тактические учения на гродненском направлении, так как Минск обеспокоили передвижения войск НАТО на территории Польши и Литвы. 

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых, по данным ЦИК, одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. После выборов в стране начались протестные акции.

Ранее по теме: Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных