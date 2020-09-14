Лукашенко объяснил реакцию на учения НАТО у границ Белоруссии
Учения НАТО близ белорусско-литовской границы в период внутриполитического кризиса в Белоруссии напоминают ситуацию перед началом Великой Отечественной, и потому взволновали Минск. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
По его словам, «в сложный период» внутриполитической ситуации в Белорусии войска НАТО «бряцали гусеницами у границ Союзного государства», высадившись в Литве, в 15 километрах от границы. «Зачем это делать? Нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомиривали всех — чтобы провокаций не допустить и войны не будет. И мы оказались у разбитого корыта: Красная армия была, а прошли Беларусь — даже практически не успели собраться и сопротивляться», — пояснил Лукашенко обеспокоенность Минска.
Он также призвал Путина не «оглядываться на то, что нам скажут». «Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности, они проводят учения тогда, когда хотят», — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что поэтому Белоруссии и России следует поступать так же.
Ранее Лукашенко попросил Путина поручить российским военным составить долговременный план совместных учений с белорусской армией. Путин заверил белорусского президента, что такой план уже существует, и что армия России «практически каждый месяц» намерена проводить маневры в Белоруссии. Однако российский лидер заверил, что каждый раз российские военные будут возвращаться на свою территорию.
В конце августа белорусская армия провела военные сборы, а также тактические учения на гродненском направлении, так как Минск обеспокоили передвижения войск НАТО на территории Польши и Литвы.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых, по данным ЦИК, одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. После выборов в стране начались протестные акции.