Лукашенко объяснил реакцию на учения НАТО у границ Белоруссии

По его словам, «в сложный период» внутриполитической ситуации в Белорусии войска НАТО «бряцали гусеницами у границ Союзного государства», высадившись в Литве, в 15 километрах от границы. «Зачем это делать? Нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомиривали всех — чтобы провокаций не допустить и войны не будет. И мы оказались у разбитого корыта: Красная армия была, а прошли Беларусь — даже практически не успели собраться и сопротивляться», — пояснил Лукашенко обеспокоенность Минска.