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Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко не обсуждали вопрос размещения российских военных баз на территории республики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с представителем Кремля журналист спросил, верны ли разговоры о том, что Москва поддерживает Минск с целью размещения военных баз, а также обсуждался ли этот вопрос лидерами двух стран.

«Нет, эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности. Эта тема не обсуждалась. Да, совместные учения, я вам сказал, были на повестке дня, они будут проводиться, все запланированные этапы. Но в том ключе, как сказали вы, ‒ нет, на повестке дня такого вопроса нет», ‒ сказал Песков.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли сегодня в Сочи и длились более четырех часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных