Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко не обсуждали вопрос размещения российских военных баз на территории республики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с представителем Кремля журналист спросил, верны ли разговоры о том, что Москва поддерживает Минск с целью размещения военных баз, а также обсуждался ли этот вопрос лидерами двух стран.
«Нет, эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности. Эта тема не обсуждалась. Да, совместные учения, я вам сказал, были на повестке дня, они будут проводиться, все запланированные этапы. Но в том ключе, как сказали вы, ‒ нет, на повестке дня такого вопроса нет», ‒ сказал Песков.
Переговоры Путина и Лукашенко прошли сегодня в Сочи и длились более четырех часов.