Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии

«Нет, эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности. Эта тема не обсуждалась. Да, совместные учения, я вам сказал, были на повестке дня, они будут проводиться, все запланированные этапы. Но в том ключе, как сказали вы, ‒ нет, на повестке дня такого вопроса нет», ‒ сказал Песков.