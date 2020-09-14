Захарова ответила Берлину на призыв обращаться в ОЗХО за данными о Навальном
Призыв Берлина к Москве обращаться за сведениями о состоянии основателя ФБК Алексея Навального не к правительству Германии, а в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) является отговоркой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Извините, это просто какая-то настоящая отговорка. Это если говорить мягко», ‒ сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1». Она добавила, что запрошенные пробы анализов Навального являются необходимым условием для возбуждения уголовного дела в России по факту его госпитализации.
Ранее сегодня глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти России должны обращаться за сведениями о состоянии и результатах обследования Навального не к немецким госструктурам, а в ОЗХО. По словам Мааса, соответствующие данные у организации уже есть. Накануне российская Генпрокуратура направила очередной запрос в минюст Германии, объяснив это тем, что предыдущий остался без ответа.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления.
22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты обратились за помощью к экспертам лаборатории вооруженных сил ФРГ. Те впоследствии сообщили, что обнаружили в анализах политика следы яда группы «Новичок», а 2 сентября правительство Германии обнародовало эту информацию и призвало власти России расследовать инцидент. Сейчас Навальный вышел из комы и отключен от аппарата ИВЛ, его состояние улучшается.