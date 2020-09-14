Захарова ответила Берлину на призыв обращаться в ОЗХО за данными о Навальном

Ранее сегодня глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти России должны обращаться за сведениями о состоянии и результатах обследования Навального не к немецким госструктурам, а в ОЗХО. По словам Мааса, соответствующие данные у организации уже есть. Накануне российская Генпрокуратура направила очередной запрос в минюст Германии, объяснив это тем, что предыдущий остался без ответа.