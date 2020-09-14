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Захарова ответила Берлину на призыв обращаться в ОЗХО за данными о Навальном

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Призыв Берлина к Москве обращаться за сведениями о состоянии основателя ФБК Алексея Навального не к правительству Германии, а в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) является отговоркой. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Извините, это просто какая-то настоящая отговорка. Это если говорить мягко», ‒ сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1». Она добавила, что запрошенные пробы анализов Навального являются необходимым условием для возбуждения уголовного дела в России по факту его госпитализации. 

Ранее сегодня глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти России должны обращаться за сведениями о состоянии и результатах обследования Навального не к немецким госструктурам, а в ОЗХО. По словам Мааса, соответствующие данные у организации уже есть. Накануне российская Генпрокуратура направила очередной запрос в минюст Германии, объяснив это тем, что предыдущий остался без ответа. 

Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. Местные специалисты не нашли в его анализах следов отравления. 

22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты обратились за помощью к экспертам лаборатории вооруженных сил ФРГ. Те впоследствии сообщили, что обнаружили в анализах политика следы яда группы «Новичок», а 2 сентября правительство Германии обнародовало эту информацию и призвало власти России расследовать инцидент. Сейчас Навальный вышел из комы и отключен от аппарата ИВЛ, его состояние улучшается.

Ранее по теме: Лавров: Запад в ситуации с Навальным перешел все рамки разумного

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных