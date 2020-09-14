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МИД Германии посоветовал обращаться с запросами по Навальному в ОЗХО

Ведомости

России следует обращаться с запросами о состоянии основателя ФБК Алексея Навального не к немецкому правительству, а к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил глава МИД Германии Хайко Маас. 

Министр подтвердил, что организация уже взяла пробы анализов политика после просьбы немецкого правительства о технической поддержке. «Сейчас ОЗХО проведет процедуры в соответствии с ее положениями. Россия является членом этой организации и может обратиться в ОЗХО», — сказал Маас на пресс-конференции, сообщает пресс-служба немецкого МИДа.  

Правительство Германии заявило о намерении обратиться в ОЗХО 2 сентября. Немецкое издание Der Spiegel сообщало о поступлении материалов о состоянии Навального в организацию 11 сентября. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отрицал получение ею сведений об анализах политика. 

Ранее сегодня немецкое правительство сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Вместе с этим российские специалисты следов этого яда в организме Навального не обнаружили после 60 биохимических обследований.

Лаборатория вооруженных сил Германии проверила анализы Навального по инициативе медиков берлинской клиники «Шарите», где он находится с 22 августа. Туда его перевезли из омской больницы, куда он был экстренно доставлен из самолета двумя днями ранее. Состояние основателя ФБК резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву: он потерял сознание, а впоследствии впал в кому.

Ранее по теме: Лавров: Россия должна выстраивать отношения с ЕС с использованием «страховочной сетки»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных