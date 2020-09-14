МИД Германии посоветовал обращаться с запросами по Навальному в ОЗХО
России следует обращаться с запросами о состоянии основателя ФБК Алексея Навального не к немецкому правительству, а к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Министр подтвердил, что организация уже взяла пробы анализов политика после просьбы немецкого правительства о технической поддержке. «Сейчас ОЗХО проведет процедуры в соответствии с ее положениями. Россия является членом этой организации и может обратиться в ОЗХО», — сказал Маас на пресс-конференции, сообщает пресс-служба немецкого МИДа.
Ранее сегодня немецкое правительство сообщило, что лаборатории Франции и Швеции провели проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования Навального и пришли к выводу, что он был отравлен «Новичком». Вместе с этим российские специалисты следов этого яда в организме Навального не обнаружили после 60 биохимических обследований.
Лаборатория вооруженных сил Германии проверила анализы Навального по инициативе медиков берлинской клиники «Шарите», где он находится с 22 августа. Туда его перевезли из омской больницы, куда он был экстренно доставлен из самолета двумя днями ранее. Состояние основателя ФБК резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву: он потерял сознание, а впоследствии впал в кому.