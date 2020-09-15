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Мишустин провел телефонные переговоры с премьером Белоруссии

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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Состоялся телефонный разговор Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко», – говорится в сообщении. Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействия в рамках Союзного государства.

В начале сентября Мишустин во время встречи с Головченко отметил, что товарооборот России и Белоруссии за полгода снизился на 21%. По его словам, в прошлом году товарооборот двух стран составлял $35,5 млрд. Премьер выразил надежду, что России и Белоруссии удастся вернуться к прежним объемам торговли после отмены карантинных ограничений.

Накануне в Сочи состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных