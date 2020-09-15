Мишустин провел телефонные переговоры с премьером Белоруссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«Состоялся телефонный разговор Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко», – говорится в сообщении. Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также взаимодействия в рамках Союзного государства.
В начале сентября Мишустин во время встречи с Головченко отметил, что товарооборот России и Белоруссии за полгода снизился на 21%. По его словам, в прошлом году товарооборот двух стран составлял $35,5 млрд. Премьер выразил надежду, что России и Белоруссии удастся вернуться к прежним объемам торговли после отмены карантинных ограничений.
Накануне в Сочи состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко.