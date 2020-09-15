Мишустин провел телефонные переговоры с премьером Белоруссии

В начале сентября Мишустин во время встречи с Головченко отметил, что товарооборот России и Белоруссии за полгода снизился на 21%. По его словам, в прошлом году товарооборот двух стран составлял $35,5 млрд. Премьер выразил надежду, что России и Белоруссии удастся вернуться к прежним объемам торговли после отмены карантинных ограничений.