Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
«Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны. И, в принципе, к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?» – сказал Макей.
Кроме того, оговорка Борреля, который в ходе своего выступления перепутал Белоруссию и Украину, говорит об уровне знаний европейского чиновника «белорусского досье». ЕС не желает объективно разобраться в процессах в республике, считает министр.
«Поэтому оценки Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит? О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях», – добавил он.
15 сентября Боррель заявил, что Евросоюз не считает нынешнее президентство белорусского лидера Александра Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы».
Лукашенко непрерывно занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. 9 августа ЦИК объявил, что его поддержка на выборах составила 80,08% голосов, что означает продление его полномочий еще на пять лет. После выборов в стране начались акции протеста.