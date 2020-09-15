Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Ведомости

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».

«Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны. И, в принципе, к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?» – сказал Макей.

Кроме того, оговорка Борреля, который в ходе своего выступления перепутал Белоруссию и Украину, говорит об уровне знаний европейского чиновника «белорусского досье». ЕС не желает объективно разобраться в процессах в республике, считает министр.

«Поэтому оценки Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит? О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях», – добавил он.

15 сентября Боррель заявил, что Евросоюз не считает нынешнее президентство белорусского лидера Александра Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы».

Лукашенко непрерывно занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. 9 августа ЦИК объявил, что его поддержка на выборах составила 80,08% голосов, что означает продление его полномочий еще на пять лет. После выборов в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: Россия окажет Белоруссии критически важную финансовую помощь

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных