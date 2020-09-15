Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

«Поэтому оценки Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит? О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях», – добавил он.