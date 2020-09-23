Белорусский минюст ответил на вопрос о законности инаугурации Лукашенко

В минюсте Белоруссии пояснили, что, согласно Конституции страны, инаугурация президента должна пройти в течение двух месяцев с момента его избрания. Глава государства обязан принести присягу в торжественной обстановке в присутствии депутатов палаты представителей, членов Совета республики, судей Конституционного и Верховного судов. Все эти требования были соблюдены, утверждается в ответе. При этом на церемонии могут присутствовать также другие лица, прямо не указанные в основном законе страны, но это не является обязательным требованием, подчеркнули в ведомстве.