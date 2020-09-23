Белорусский минюст ответил на вопрос о законности инаугурации Лукашенко
Прошедшая сегодня инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялась в соответствии с законом, заявили в пресс-службе минюста республики, отметив, что прямая трансляция церемонии не является обязательной в данном случае. Сообщение ведомства приводит «РИА Новости».
«Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики», ‒ сказано в сообщении пресс-службы.
В минюсте Белоруссии пояснили, что, согласно Конституции страны, инаугурация президента должна пройти в течение двух месяцев с момента его избрания. Глава государства обязан принести присягу в торжественной обстановке в присутствии депутатов палаты представителей, членов Совета республики, судей Конституционного и Верховного судов. Все эти требования были соблюдены, утверждается в ответе. При этом на церемонии могут присутствовать также другие лица, прямо не указанные в основном законе страны, но это не является обязательным требованием, подчеркнули в ведомстве.
Что касается обязанности транслировать инаугурацию по белорусскому телевидению и радио, то официальная информация о проведении церемонии публиковалась в республиканских СМИ в течение дня, заявили в пресс-службе. «В то же время специальной оговорки о проведении трансляции в прямом эфире закон Республики Беларусь "О президенте Республики Беларусь" не содержит», ‒ сказали в минюсте. Там также добавили, что полная версия инаугурации Лукашенко будет показана «Белтелерадиокомпанией» в 21.00.
Александр Лукашенко, непрерывно занимающий пост президента Белоруссии с 1994 г., был переизбран еще на 5 лет 9 августа. Согласно официальным данным, за него проголосовали 80,08% принявших участие в выборах жителей страны. Сегодня во Дворце независимости в Минске состоялась закрытая инаугурация главы республики. О церемонии стало известно от белорусских информагентств, по телевидению и радио она не транслировалась.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, за которую, по данным ЦИК, проголосовало 10,09% поучаствовавших в выборах граждан, назвала инаугурацию Лукашенко «выходом на пенсию». Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии и Эстонии не признали его легитимным президентом. В Кремле вступление Лукашенко в должность комментировать отказались.