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Белорусский минюст ответил на вопрос о законности инаугурации Лукашенко

Ведомости

Прошедшая сегодня инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко состоялась в соответствии с законом, заявили в пресс-службе минюста республики, отметив, что прямая трансляция церемонии не является обязательной в данном случае. Сообщение ведомства приводит «РИА Новости».

«Инаугурация президента Республики Беларусь была проведена в полном соответствии с Конституцией Республики Беларусь и иным законодательством республики», ‒ сказано в сообщении пресс-службы.

В минюсте Белоруссии пояснили, что, согласно Конституции страны, инаугурация президента должна пройти в течение двух месяцев с момента его избрания. Глава государства обязан принести присягу в торжественной обстановке в присутствии депутатов палаты представителей, членов Совета республики, судей Конституционного и Верховного судов. Все эти требования были соблюдены, утверждается в ответе. При этом на церемонии могут присутствовать также другие лица, прямо не указанные в основном законе страны, но это не является обязательным требованием, подчеркнули в ведомстве.

Что касается обязанности транслировать инаугурацию по белорусскому телевидению и радио, то официальная информация о проведении церемонии публиковалась в республиканских СМИ в течение дня, заявили в пресс-службе. «В то же время специальной оговорки о проведении трансляции в прямом эфире закон Республики Беларусь "О президенте Республики Беларусь" не содержит», ‒ сказали в минюсте. Там также добавили, что полная версия инаугурации Лукашенко будет показана «Белтелерадиокомпанией» в 21.00.

Александр Лукашенко, непрерывно занимающий пост президента Белоруссии с 1994 г., был переизбран еще на 5 лет 9 августа. Согласно официальным данным, за него проголосовали 80,08% принявших участие в выборах жителей страны. Сегодня во Дворце независимости в Минске состоялась закрытая инаугурация главы республики. О церемонии стало известно от белорусских информагентств, по телевидению и радио она не транслировалась.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, за которую, по данным ЦИК, проголосовало 10,09% поучаствовавших в выборах граждан, назвала инаугурацию Лукашенко «выходом на пенсию». Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии и Эстонии не признали его легитимным президентом. В Кремле вступление Лукашенко в должность комментировать отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных