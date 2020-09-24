Пресс-секретарь Навального оценила продолжительность его реабилитации
Реабилитация основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального может занять более двух недель, заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в эфире YouTube-канала Навального.
«Процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно», — сказала Ярмыш. Накануне соратники политика заявляли, что Навальный, несмотря на выписку 23 сентября из стационара клиники «Шарите», временно останется в Германии, так как лечение еще не окончено. Тем не менее, в ФБК со ссылкой на врачей анонсировали его полное восстановление.
В то же время 15 сентября Ярмыш заявила, что Навальный намерен вернуться в Россию после лечения и иного варианта не рассматривалось. В Кремле в ответ на это заявили, что Навальный имеет право на возвращение, как и любой гражданин страны. При этом встречать его отдельно в России не планируют.
Навальный находится в Германии с 22 августа. Его привезли туда на частном самолете из омской больницы, куда он был экстренно доставлен 20 августа после того, как потерял сознание во время перелета из Томска в Москву и впоследствии впал в кому. Германия настаивает на том, что причиной ухудшения здоровья основателя ФБК стало отравление ядом из группы «Новичок». В России эту версию не подтверждают, так как немецкая сторона отказывается предоставить Генпрокуратуре РФ результаты обследования Навального, которые бы подтвердили доводы об отравлении.