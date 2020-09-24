Власти Франции расследуют утечку разговора Макрона и Путина в СМИ
Власти Франции начали расследование в связи с публикацией в газете Le Monde деталей телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном, заявили в министерстве иностранных дел республики, передает ТАСС.
«Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — заявил представитель ведомства.
22 сентября Le Monde сообщила со ссылкой на источники в Елисейском дворце, что Путин во время телефонного разговора с Макроном 14 сентября якобы заявил о том, что основатель ФБК Алексей Навальный мог самостоятельно принять яд группы «Новичок», а следы происхождения вещества могут вести в Латвию, так как там живет один из его разработчиков.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в публикации Le Monde много неточностей в формулировках, следовательно, газета не обладает точной информацией о содержании беседы Макрона и Путина. Песков также выразил уверенность в том, что власти Франции не могли сознательно слить все эти данные в СМИ.
Навального 20 августа госпитализировали из самолета, летевшего из Томска в Москву, в омскую больницу, где он впал в кому. 22 августа политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В итоге немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Сейчас Навальный вышел из комы и продолжает лечение. Его соратники сообщили, что восстановление политика в Германии может занять несколько недель, но после этого он планирует вернуться в Россию.