Власти Франции расследуют утечку разговора Макрона и Путина в СМИ

Навального 20 августа госпитализировали из самолета, летевшего из Томска в Москву, в омскую больницу, где он впал в кому. 22 августа политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите». В итоге немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Сейчас Навальный вышел из комы и продолжает лечение. Его соратники сообщили, что восстановление политика в Германии может занять несколько недель, но после этого он планирует вернуться в Россию.