Эмир Кувейта умер в возрасте 91 года
Эмир Кувейта, шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, возглавлявший страну с 2006 г., умер в возрасте 91 года. Некролог от лица министра по делам канцелярии эмира Али аль-Джараха опубликовала кувейтская газета Al Rai.
«С великой печалью и скорбью оплакивает кувейтский народ, арабские и исламские народы, а также дружественные народы мира, смерть покойного его высочества шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха, эмира Государства Кувейт», — заявил аль-Джараха. Обстоятельства и место смерти эмира не разглашаются.
Как сообщает телеканал Al Arabiya, эмир Ас-Сабах был госпитализирован в июле этого года в США. После операции он остался в стране для реабилитации. Сообщалось, что его состояние позволяет ему вернуться к управлению государством. Однако, уезжая в США, эмир назначил местоблюстителем престола крон-принца, своего единокровного брата и заместителя верховного главнокомандующего кувейтской армией Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Наследнику монарха исполнилось 83 года.
Ас-Сабах стал эмиром Кувейта в 2006 г., до этого он занимал ряд высоких постов в государстве, включая заместителя начальника Национальной гвардии страны, главы МВД и заместителя премьер-министра. Вступив на престол, он прославился своими гуманитарными акциями на Ближнем Востоке, в том числе помощью сирийским и палестинским беженцам. Последним таким шагом эмира стала отправка крупной партии гуманитарной помощи в Ливан для пострадавших при взрыве в порту Бейрута.