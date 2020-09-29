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Эмир Кувейта умер в возрасте 91 года

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Эмир Кувейта, шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, возглавлявший страну с 2006 г., умер в возрасте 91 года. Некролог от лица министра по делам канцелярии эмира Али аль-Джараха опубликовала кувейтская газета Al Rai.

«С великой печалью и скорбью оплакивает кувейтский народ, арабские и исламские народы, а также дружественные народы мира, смерть покойного его высочества шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха, эмира Государства Кувейт», — заявил аль-Джараха. Обстоятельства и место смерти эмира не разглашаются.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, эмир Ас-Сабах был госпитализирован в июле этого года в США. После операции он остался в стране для реабилитации. Сообщалось, что его состояние позволяет ему вернуться к управлению государством. Однако, уезжая в США, эмир назначил местоблюстителем престола крон-принца, своего единокровного брата и заместителя верховного главнокомандующего кувейтской армией Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Наследнику монарха исполнилось 83 года.

Ас-Сабах стал эмиром Кувейта в 2006 г., до этого он занимал ряд высоких постов в государстве, включая заместителя начальника Национальной гвардии страны, главы МВД и заместителя премьер-министра. Вступив на престол, он прославился своими гуманитарными акциями на Ближнем Востоке, в том числе помощью сирийским и палестинским беженцам. Последним таким шагом эмира стала отправка крупной партии гуманитарной помощи в Ливан для пострадавших при взрыве в порту Бейрута.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных