Эмир Кувейта умер в возрасте 91 года

Как сообщает телеканал Al Arabiya, эмир Ас-Сабах был госпитализирован в июле этого года в США. После операции он остался в стране для реабилитации. Сообщалось, что его состояние позволяет ему вернуться к управлению государством. Однако, уезжая в США, эмир назначил местоблюстителем престола крон-принца, своего единокровного брата и заместителя верховного главнокомандующего кувейтской армией Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Наследнику монарха исполнилось 83 года.