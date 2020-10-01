Небензя назвал аморальными обвинения Навального в адрес Путина

«Я даже не берусь спрашивать, зачем это нужно Путину. Я имею в виду, что это абсурдно в принципе… Аморально даже намекать», — сказал Небензя. Он добавил, что это и другие заявления, которые появляются в связи с ситуацией вокруг Навального, «оскорбительны в принципе».