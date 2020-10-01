Небензя назвал аморальными обвинения Навального в адрес Путина
Слова основателя ФБК Алексея Навального о том, что к его предполагаемому отравлению причастен президент России Владимир Путин, аморальны, абсурдны и оскорбительны, заявил российский постпред в ООН Василий Небензя, передает «Интерфакс».
«Я даже не берусь спрашивать, зачем это нужно Путину. Я имею в виду, что это абсурдно в принципе… Аморально даже намекать», — сказал Небензя. Он добавил, что это и другие заявления, которые появляются в связи с ситуацией вокруг Навального, «оскорбительны в принципе».
Ранее безосновательными слова Навального о причастности Путина к его отравлению назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что, в свою очередь, Кремлю известны факты работы с лечащимся в Германии оппозиционером представителей западных спецслужб, в том числе американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В ответ Навальный заявил, что намерен подать в суд на Пескова за слова о работе с иностранными спецслужбами.
О том, что к его отравлению причастен Путин, Навальный заявил в интервью изданию Der Spiegel. По словам политика, он не рассматривает другие варианты произошедшего. Также он подтвердил, что после окончания лечения вернется в Россию.
Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Навального «бесстыдником и подлецом» и отметил, что Путин спас его жизнь. «Его искренне спасали все — от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек», — сказал Володин, комментируя обвинения основателя ФБК.
20 августа Алексей Навальный был госпитализирован из самолета, летевшего из Томска в Москву, в омскую больницу, где врачи 44 часа боролись за его жизнь. Местные специалисты предположили, что последовавшая за потерей сознания кома стала следствием нарушения обмена веществ. Они отвергли версию с отравлением, так как не обнаружили в анализах пациента следов яда. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие эксперты заявили, что нашли в его анализах следы отравляющего вещества из группы «Новичок».