Президент Киргизии подписал указ о назначении нового правительства

10 октября парламент Киргизии провел внеочередное заседание, на котором утвердил кандидатуру Жапарова на пост главы правительства. Позднее в легитимности Жапарова усомнились киргизские юристы из Правовой клиники «Адилет». Они признали внеочередное заседание несостоявшимся, поскольку на нем присутствовало только 54 депутата из 120, что лишало парламент необходимого кворума.