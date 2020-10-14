Президент Киргизии подписал указ о назначении нового правительства
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ, которым утвердил состав правительства республики во главе с Садыром Жапаровым, сообщается на сайте президента.
«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, подписал указ "О назначении Премьер-министра и членов правительства Кыргызской Республики"», — говорится в сообщении.
Ранее депутаты парламента Киргизии повторно рассмотрели и утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра, сообщал портал 24.kg. Также на заседании, на котором присутствовали 83 депутата, был утвержден состав и программа правительства. «Все единогласно проголосовали "за"», — отмечает портал.
10 октября парламент Киргизии провел внеочередное заседание, на котором утвердил кандидатуру Жапарова на пост главы правительства. Позднее в легитимности Жапарова усомнились киргизские юристы из Правовой клиники «Адилет». Они признали внеочередное заседание несостоявшимся, поскольку на нем присутствовало только 54 депутата из 120, что лишало парламент необходимого кворума.